17:53
Власть

Дональд Трамп поздравил с Рождеством всех, «включая радикальных левых подонков»

Дональд Трамп поздравил с Рождеством всех, «включая радикальных левых подонков». Об этом президент США написал в своей соцсети TruthSocial.

«Счастливого Рождества всем, включая радикальных левых подонков, которые делают все возможное, чтобы разрушить нашу страну, но терпят сокрушительное поражение. У нас больше нет открытых границ, участия мужчин в женском спорте, права трансгендеров на всеобщее признание и слабых правоохранительных органов. Зато у нас есть рекордные акции», — написал он, имея в виду рост фондового рынка США.

По его словам, тарифы принесли «нам триллионы долларов роста и процветания, а также самую сильную национальную безопасность за всю историю».

«Нас снова уважают, возможно, как никогда прежде. Боже, благослови Америку!!!» — добавил глава Белого дома.

 
