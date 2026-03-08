10:03
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанок с Международным женским днем 8 Марта

Президент Садыр Жапаров поздравил женщин страны с 8 Марта.

«Дорогие наши матери, милые сестры! Уважаемые женщины Кыргызстана! От всей души поздравляю вас с 8 Марта — Международным женским днем!

В истории нашего кыргызского народа, уходящей корнями в глубокую древность, ценности, регулирующие отношения в семье — между мужчиной и женщиной, старшими и младшими, родителями и детьми, формировались на основе традиций и обычаев и стали неписаным и нерушимым законом. Среди них особое место занимают народные изречения, которые на протяжении веков утверждали высокий статус женщины в обществе: «Мужчина — опора дома и щит народа, а женщина — благодать дома и основа благополучия семьи», «У хорошей жены и муж хорош», «Материнское молоко свято». Эти мудрые слова свидетельствуют о том, что женщина всегда занимала почетное и возвышенное место. Ее мудрость, безграничная доброта, рассудительность и забота обеспечивали прочность семьи и стабильность общества.

Именно поэтому наш народ всегда относился к женщине с особым почтением. Такие мудрые матери, как Чыйырды, Каныкей, Айчурок, сыграли значительную роль в судьбе нации. Неслучайно в кыргызской традиции прочно укоренилось понимание: «Мать — свята, дочь — дорога». Встречать дочь как гостью и усаживать ее на почетное место — яркое свидетельство наших национальных ценностей.

В эпоху глобализации сохранение национальных традиций приобретает особое значение. Как бы ни менялся мир и ни обновлялось время, нравственные устои, завещанные предками, в том числе традиция уважения к женщине, никогда не должны быть забыты. Ведь путь к светлому будущему начинается с воспитания, которое дают наши матери. Народ, почитающий мать и уважающий отца, никогда не будет унижен.

Наше государство также высоко ценит женщин как хранительниц семейного очага, продолжательниц рода и важнейшую силу, способствующую развитию общества, оказывая им всестороннюю поддержку. Мы всегда гордимся кыргызскими женщинами, которые вносят весомый вклад в развитие образования, науки, культуры, медицины, предпринимательства, государственного управления и других сфер. В новейшей истории имена Какиш Рыскуловой, Батыш Салиевой, Токтогон Алтыбасаровой, Зууракан Кайназаровой, Телегей Сагымбаевой, Тенти Адышевой, Күлүйпы Кондучаловой и других прославили кыргызских женщин и обозначили их достойное место в обществе. Это выдающиеся личности, продолжившие путь мудрых матерей прошлого и доказавшие силу, ум и потенциал кыргызской женщины.

И сегодня немало женщин, которые, продолжая путь своих прославленных предшественниц, достигли немалых высот в своих сферах и вносят значительный вклад в развитие страны.

Наш долг и впредь сохранять уважительное отношение и приверженность ценностям, унаследованным от предков, которые способствовали появлению почитаемых женщин. Мы прекрасно понимаем, что возвращение к своим истокам и традициям означает повышение статуса женщины, почитание матери и уважение к дочери.

Дорогие женщины Кыргызстана!

Желаю вам всеобъемлющего счастья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир и достаток, а с ваших лиц не сходит улыбка! Пусть дети будут счастливы и род наш продолжится! Прославляйте наши нравственные ценности и всегда оставайтесь опорой и украшением общества!

С праздником вас!» — говорится в тексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365006/
