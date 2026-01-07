11:07
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым

Президент Садыр Жапаров 7 января поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан Кыргызской Республики с радостным и светлым праздником — Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник символизирует торжество вечных духовных ценностей — милосердия, любви к ближнему, сострадания и веры в добро. Рождество Христово на протяжении многих веков служит источником нравственного обновления, укрепляет стремление людей к миру, согласию и взаимному уважению.

Православная община в Кыргызской Республике вносит значимый вклад в сохранение межконфессионального согласия, духовного богатства и культурного многообразия в нашем обществе. Искренне ценю вашу приверженность идеалам взаимопонимания, единства и созидания во имя общего будущего нашей страны.

В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия и радости. Пусть в каждом доме царит мир, тепло и взаимная поддержка, а рождественская звезда озаряет путь добрыми надеждами и созидательными делами. С Рождеством Христовым!» — говорится в тексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357181/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
Дональд Трамп поздравил с Рождеством всех, «включая радикальных левых подонков»
В Кыргызстане отмечают Курман айт: поздравление президента
Садыр Жапаров поздравил Ли Чжэ Мена с избранием на пост президента Южной Кореи
Сегодня Международный день защиты детей: поздравление президента
Сегодня в Кыргызстане День матери: поздравление президента
Президент Кыргызстана поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
Главы различных государств поздравляют народ Кыргызстана с Днем Победы
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне
Популярные новости
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в&nbsp;Мекке&nbsp;&mdash; соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
11:00
В Бишкеке будет солнечно. Прогноз погоды на 8-11 января В Бишкеке будет солнечно. Прогноз погоды на 8-11 января...
10:52
В Оше сегодня временно закрыли для движения улицу Алымбека датки
10:43
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
10:29
Капитальный ремонт завершен. В Оше на улице Шамшиева открыли мост
10:00
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок