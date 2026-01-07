Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым

Президент Садыр Жапаров 7 января поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан Кыргызской Республики с радостным и светлым праздником — Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник символизирует торжество вечных духовных ценностей — милосердия, любви к ближнему, сострадания и веры в добро. Рождество Христово на протяжении многих веков служит источником нравственного обновления, укрепляет стремление людей к миру, согласию и взаимному уважению.

Православная община в Кыргызской Республике вносит значимый вклад в сохранение межконфессионального согласия, духовного богатства и культурного многообразия в нашем обществе. Искренне ценю вашу приверженность идеалам взаимопонимания, единства и созидания во имя общего будущего нашей страны.

В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия и радости. Пусть в каждом доме царит мир, тепло и взаимная поддержка, а рождественская звезда озаряет путь добрыми надеждами и созидательными делами. С Рождеством Христовым!» — говорится в тексте.