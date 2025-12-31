Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил главу Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики с Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«В уходящем году общими устремлениями и совместными усилиями мы добились динамичного развития отношений добрососедства, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими дружественными государствами.

С особым удовлетворением хочу отметить, что благодаря нашей твердой политической воле, плодотворным и конструктивным контактам нам удалось достичь важных исторических договоренностей, вывести многоплановое и долгосрочное партнерство на качественно новый уровень.

Активизируя встречи и переговоры на высшем уровне и полностью обеспечив выполнение достигнутых договоренностей, в 2026 году мы также обязательно достигнем поставленных перед нами высоких целей.

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в вашей деятельности, а братскому кыргызскому народу — мира, благополучия и дальнейшего процветания!» — говорится в поздравлении.