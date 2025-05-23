Большая Центральная Азия. США готовят стратегию: что в ней

Эксперты и аналитики Американского совета по внешней политике и Института Центральной Азии и Кавказа в США подготовили специальный доклад, где объясняют, почему Америке необходимо разработать и внедрить эффективную стратегию для ЦА и почему к региону нужно присоединить Азербайджан.

В нем говорится следующее: «Вашингтону следует укрепить конкурентные позиции Соединенных Штатов в регионе, что повлияет на российско-китайские отношения, геополитическую конкуренцию в Азии и ключевые рынки сбыта ресурсов, в частности урана, нефти и природного газа».

Мы прочитали доклад и подготовили краткий пересказ его основных тезисов. Подробности у 24.kg.

Границы расширения

В преамбуле доклада эксперты поясняют, что существующая стратегия США основана на советском определении Центральной Азии, то есть на Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Но сейчас оно не актуально. Поэтому политические аналитики включили в группу государств ЦА Азербайджан, поскольку Центральная Азия и Азербайджан рассматривают себя как отдельный политико-экономический регион.

«Такое понимание оправдывает использование «Большой Центральной Азии» в качестве термина, обозначающего геополитическую направленность стратегии США. Но «Большая» стратегия должна также включать ближайшие и граничащие страны, на которые распространяется действие. К ним относятся Грузия, Армения и Монголия. Они составляют фланги экономического региона и гарантируют жизнеобеспечение посредством инфраструктуры (транспорта, портов), экономических интересов и давнего геополитического содружества», — отмечают авторы доклада, добавив, что в Большую Центральную Азию (БЦА) входит и Афганистан.

Пока Америка рассматривает это государство как проблему. Но аналитики подчеркивают — этот подход должен быть пересмотрен. Афганистан должен трансформироваться в устойчивый управляемый фактор стабильности.

Еще один значительный момент, и на него обращают внимание эксперты в своем докладе: Большая Центральная Азия окружена по периметру крупными державами, четыре из них — Китай, Индия, Россия и Пакистан — с ядерным оружием, пятая, Иран, активно стремится к этому статусу. А шестая, Турция, имеет потенциал стать таковой.

Конфликт в БЦА несет в себе огромные глобальные риски. Их Соединенные Штаты фундаментально стремятся предотвратить. Из доклада аналитиков Американского совета по внешней политике и Института Центральной Азии и Кавказа в США

В подготовленном экспертами документе говорится, что по этой причине Япония, Южная Корея, ЕС, Россия, КНР, Турция и США создали консультативные механизмы со странами Центральной Азии.

«Несмотря на то что такие соглашения в целом выгодны, они оказывают мощное центробежное воздействие на Большую Центральную Азию. Важно отметить, что регион также нуждается в сильных центростремительных силах. Миссией Соединенных Штатов и дружественных держав должны быть поощрение и укрепление коллективной деятельности государств как формирующегося регионального образования на мировой арене, которая может служить стабилизирующей силой в соседних странах», — отмечается в докладе.

Сами государства БЦА активно работают над расширением своих официальных коллективных структур. Президенты стран Большой Центральной Азии положительно оценивают поддержку Америкой этого процесса, но при условии, что эти организации останутся исключительно для региона и не повторят судьбу Центральноазиатского экономического союза в 1990-х. Он упразднен после того, как Россия заменила его своим ЕврАзЭС (прототип нынешнего ЕАЭС. — Прим. 24.kg). То есть политические элиты региона настаивают на гарантиях со стороны США, что подобное поглощение не повторится.

Что касается успеха стратегии Соединенных Штатов в регионе, то он должен базироваться на признании того факта, что сами государства БЦА и есть лучшие проводники эффективной управляемости.

Поэтому США должны работать с правительствами региона, а не на них самих, что можно сделать в рамках отдельной программы.

«Со временем процветание в БЦА приведет к большей политической свободе, свободным рынкам и открытости миру», — утверждают эксперты.

Далее последуют продвижение демократических норм и соблюдение прав человека, как это происходит в других обществах. Но при этом США не должны превращать эти достижения в условие для участия или тест для политических элит Большой Центральной Азии, который необходимо пройти заранее.

Зачем, почему, для чего

Американские исследователи выделили блоки проблемных вопросов в БЦА, беспокоящие Вашингтон. Их и призвана решить предлагаемая стратегия и снизить риски:

возможный ядерный прорыв Ирана;

ограниченные возможности для инвестиций США и частного сектора;

исламский терроризм;

Китай как растущий, равный Америке, конкурент за мировое господство.

Аналитики советуют Белому дому при решении вышеуказанных задач сконцентрироваться на географии Большой Центральной Азии. Они напоминают — БЦА является одним из самых привлекательных регионов в мире. Важнейшие транспортные объекты и коридоры, проходящие через нее, включая то, что часто называют «Срединным коридором», заслуживают поддержки Америки, поскольку они обещают уменьшить изоляцию региона от мировых рынков. Нормализация торговли повышает конкурентные преимущества США.

Крупные государства Центральной Азии — это богатые источники энергии, редких минералов и других ресурсов. Они в большей степени стимулируют экономику и технологическую революцию Соединенных Штатов и их потенциальных противников. Казахстан и Узбекистан, например, богаты ураном, редкоземельными элементами, литием и другими критически важными элементами, к которым стремятся США и другие геополитические акторы.

Заинтересованность Америки в получении приоритетного доступа к этим ресурсам для себя или своих союзников имеет первостепенное значение. Равно как и в приобретении способности отказывать в них противникам США, в частности Китаю. Из доклада аналитиков Американского совета по внешней политике и Института Центральной Азии и Кавказа в США

Кроме того, Центральная Азия находится на границе с такими странами, как Иран и Пакистан, а также входит в орбиту внимания более отдаленных исламских режимов Ближнего Востока. Они стремятся расширить сферу своего влияния. Афганистан представляет собой динамичный перекресток двух тенденций. В этом контексте активный мониторинг развивающегося и тесного сотрудничества с ведущими государствами ЦА в рамках борьбы с терроризмом является важным стратегическим интересом США.

Администрации Дональда Трампа, как следует из доклада, важно понимать — Большая Центральная Азия отнюдь не является отдаленным дополнением, не имеющим отношения к соревнованию с ее соседями, главным образом, с КНР, а занимает в нем центральное место.

Помимо общих границ с регионом путь Китая в Европу и на Ближний Восток пролегает через БЦА, которая геополитически связывает стратегии КНР как с Россией, так и с Ираном. Из доклада аналитиков Американского совета по внешней политике и Института Центральной Азии и Кавказа в США

Таким образом, Большая Центральная Азия представляет собой стержень в этих изменчивых геополитических и экономических условиях. Динамика региона подвержена влиянию Соединенных Штатов и формируется за счет эффективного взаимодействия.

А предлагаемая стратегия поддерживает усилия по сокращению географических и экономических преимуществ Китая через создание альтернативных торговых коридоров и диверсифицированных цепочек поставок полезных ископаемых. Последние приносят пользу США и их союзникам.

Рецепты успеха

Авторы доклада напоминают политикам: США не могут надеяться на экономические инвестиции в БЦА на уровне, например, китайского «Пояса и пути» или даже расширяющихся проектов Турции.

Соединенные Штаты также не могут гарантировать безопасность региона с помощью наземных операций, значительного военного вмешательства или членства государств Большой Центральной Азии в более крупных организациях по обеспечению безопасности.

Но могут, к примеру, содействовать созданию эксклюзивных региональных структур, активно отстаивать интересы частного сектора США в регионе.

Америка может и должна предложить систему региональной безопасности с учетом местных и региональных угроз. Ее цель — способствовать координации и интеграции между военными и специалистами по национальной безопасности региона. Можно разработать общие протоколы безопасности, обеспечить обмен разведданными.

Читайте по теме Кто хочет влиять на страны Центральной Азии. Мнение аналитиков

В основе этих инициатив должны лежать расширение возможностей для военных офицеров и сотрудников служб безопасности из более крупных стран Центральной Азии для взаимодействия с американскими коллегами в шести региональных центрах Министерства обороны США.

Далее нужно активизировать усилия по привлечению новых элит через образовательные программы. Соединенные Штаты должны не просто сохранить, а расширить образовательные гранты и привлечь университеты и корпорации к созданию специальных программ для студентов из БЦА.

Особое внимание следует уделить развитию медиа в регионе.

Вот что на этот счет пишут в докладе эксперты: «Признавая, что Америка находится в сильно конкурентной ситуации с другими крупными державами, нам необходимо обновить и улучшить свое повествование и официальные и неофициальные информационные каналы, подчеркивать роль региона в целом, а не набор отдельных стран и, таким образом, широко использовать английский язык по всему региону».

В заключение аналитики рекомендуют выявлять и добиваться сближения интересов США в Большой Центральной Азии с дружественными государствами.

Конкретные политические меры

В докладе перечисляется, что нужно сделать Соединенным Штатам в БЦА, чтобы реализовать свою стратегию и закрепиться в нише влияния.

Первое — принять всеобъемлющее определение региона, включающее Азербайджан, переименовав его в «Большую Центральную Азию». Далее назвать платформу взаимодействия США в C6+1 и сделать акцент на общие действия и активности, а также уделять приоритетное внимание инициативам в масштабах региона, а не тем, которые направлены исключительно на отдельные страны.

Второе — назначить специального посланника президента по БЦА в национальном Совете безопасности. На него возложить ответственность за разработку и контроль деятельности Америки в Большой Центральной Азии и для координации деятельности региональных посольств США.

Третье — устранить бюрократические препятствия на пути к единому региональному подходу в Госдепартаменте и других правительственных органах Соединенных Штатов.

Четвертое — создать неправительственный деловой совет США — БЦА, базирующийся в Америке, с филиалами в каждом ключевом государстве для оказания помощи в разработке протоколов в целях получения общих виз для бизнеса и туризма, быстрого пересечения границ, коммуникации в масштабах всего региона и стандартизации торговли.

И пятое — самое главное — разработать более широкую систему региональной безопасности в Центральной Азии, ориентированную на обмен разведывательными данными, сотрудничество в борьбе с терроризмом и совместные инициативы в области безопасности.