Спикеры стран ОДКБ собираются в Бишкеке: прибыл глава парламента Таджикистана

В Бишкек прибыла парламентская делегация Таджикистана во главе с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Файзали Идизодой. Об этом сообщает пресс-служба Жогоку Кенеша.

В международном аэропорту «Манас» высоких гостей встретил заместитель торага Нурланбек Азыгалиев.

Делегация прибыла для участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится 19 мая.

Также 18 мая с официальным визитом в Кыргызстан прибудет председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. В рамках визита запланированы переговоры с торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбек уулу. Стороны обсудят вопросы межгосударственного взаимодействия и расширения межпарламентского сотрудничества.

Ожидается, что в заседании Совета ПА ОДКБ примут участие спикеры парламентов стран-участниц — Кыргызстана, России, Казахстана, Таджикистана и Беларуси.