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Власть

Сегодня в Кыргызстане День матери: поздравление президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем матери.

«Уважаемые матери! Дорогие женщины и сестры! От всей души поздравляю вас с замечательным и светлым праздником – Днем матери!

С древнейших времен наши предки с особым почтением относились к женщине, ведь именно она – продолжательница рода, воспитывающая будущие поколения, духовная опора всей нации. Они глубоко осознавали: матери – это начало жизни, оберег дома, смысл и душа бытия. Поэтому кыргызская женщина во все времена была не только хранительницей домашнего очага, но и проводницей вечных духовных и нравственных ценностей, основой единства народа и гарантом целостности государства.

С гордостью вспоминаем наших великих кыргызских женщин – Каныкей, Айчурөк, Арууке, Бирмыскал, Курманжан датку, а также выдающихся женщин более позднего времени – Уркую Салиеву, Зууракан Кайназарову, Керимбүбү Шопокову, Күлүйпу Кондучалову, Токтогон Алтыбасарову, Бүбүсару Бейшеналиеву, Таттыбүбү Турсунбаеву и многих других. Эти женщины стали образцом достоинства, самоотверженности и служения Родине.

И сегодня достойные дочери кыргызского народа продолжают их славный путь. Их труд, мудрость, участие в государственном и общественном строительстве достойны самой высокой оценки. Мы делаем все, чтобы создать все необходимые условия для активного вовлечения женщин в процессы управления, принятия решений и общественной деятельности.

В настоящее время мы становимся свидетелями прогрессивных перемен. Женщины составляют 42 процента депутатов местных кенешей, 22 процента Жогорку Кенеша, а также около 44,5 процента сотрудников государственной службы, успешно занимая ответственные и руководящие должности. Их активная позиция, лидерские качества и стремление к развитию являются важнейшим вкладом в укрепление государственности и устойчивое развитие общества.

Наряду с этим особое внимание сегодня уделяется поддержке института семьи, материнства и детства, а также возрождению и укреплению традиционных семейных ценностей.

Мы должны выражать свое уважение и благодарность матерям не только словами, но и делами, заботой и искренним участием за их неустанный труд и самоотверженность, материнскую любовь и терпение в воспитании детей, всегда стремиться оправдать ту святую любовь, которую они вложили в нас....

Желаю вам крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни.

Пусть ваши сердца наполняются радостью от успехов ваших детей, любовью и заботой родных!

Пусть в вашей жизни всегда будет место для тепла, уважения и душевной гармонии!», - говорится в тексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329471/
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