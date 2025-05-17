Прямые переговоры России и Украины: первые комментарии Дональда Трампа

Президент США прокомментировал итоги первых прямых переговоров Украины и России, которые состоялись накануне в Стамбуле.

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У Владимира Зеленского сейчас нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта в Украине, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News.

Что еще сказал глава Белого дома:

Я думаю, у нас получится сделка ( с президентом РФ Владимиром Путиным. — Прим. ред). Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это. Потому что я устал, что этим занимаются другие люди. Стив Уиткофф сделал удивительную работу. Но это очень тяжелая работа. И это работа, которую может сделать только один человек. Из-за сложившейся ситуации — только я. Я думаю, Путин устал от всего этого. Он выглядит не очень хорошо, хоть и хочет выглядеть иначе.

У меня был тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он говорил. У него нет козырей. Потому что он имеет дело с массивной армией и с теми, кто храбр и обладает отличным оружием.

За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину. Но меня разозлило, куда делись эти деньги. $60 миллиардов. Я думаю, Зеленский лучший бизнесмен в мире, куда лучше меня. Он приходит в Вашингтон, уходит с десятками миллионов долларов каждый раз.

В случае необходимости США могут ввести «разрушительные» санкции против России, но желательно, чтобы до этого не дошло.

Заявление о неполной вовлеченности России в переговоры по Украине является необоснованным, Путин «за столом» и хотел эту встречу.

Ранее стало известно, что Россия выдвинула на переговорах пять условий. Среди них — нейтральный статус Украины без иностранных войск, отказ от репараций, защита прав русскоязычных граждан, признание Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частью РФ, а также полный вывод украинских войск с этих территорий как условие прекращения огня.