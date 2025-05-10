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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия, но есть нюансы — Дмитрий Песков

Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

из архива
Фото из архива. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Он добавил: идея перемирия на месяц поддержана президентом Владимиром Путиным «с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом».

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что Москва признательна американскому лидеру Дональду Трампу за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и будет приветствовать усилия по этому направлению со стороны других государств.

Глава Белого дома ранее не исключил, что попросит Турцию и Китай содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине.

«Надо ждать, когда он попросит. Какая будет реакция стран, мы же не знаем. Мы готовы приветствовать усилия всех государств», — сказал Дмитрий Песков.

По сведениям Reuters и Bloomberg, в Соединенных Штатах и Европе завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной. Если Москва отвергнет предложение, против нее планируется ввести новые санкции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328553/
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