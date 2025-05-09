Фермеров просят рационально использовать воду при проведении сельхозработ

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев призвал фермеров рационально использовать воду при проведении поливных работ в весенне-летний период.

По его словам, в условиях жаркой погоды особенно важно рационально использовать водные ресурсы.

«Вода — наш самый ценный ресурс, от которого напрямую зависит здоровье посевов, урожайность овощей и фруктов, состояние деревьев и благополучие скота. Именно поэтому наша общая цель — обеспечить высокий урожай за счет правильного и экономного полива.

Призываю вас не тратить воду впустую под палящим солнцем — в такие периоды особенно важна каждая капля.

Если каждый фермер будет применять методы экономии воды на своем участке, мы сможем избежать ее дефицита и обеспечить доступ к ней для всех», — говорится в обращении.

Чиновник рекомендует проводить полив ранним утром или вечером, когда температура ниже.

«Не стоит переувлажнять почву — полив должен быть умеренным. После завершения полива необходимо оперативно уведомлять мураба и передавать очередь следующему пользователю.

Избыточный полив может навредить не только растениям, но и самой земле.

Особое внимание следует уделить предотвращению потерь воды через водосточные каналы и канавы. Использование современных методов, таких как капельное и дождевое орошение, позволяет значительно сократить расход воды.

Мы высоко ценим ваш труд и призываем вас к совместной ответственности за рациональное использование воды и устойчивое развитие агропромышленного комплекса», — отметил Бакыт Торобаев.