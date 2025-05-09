09:40
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Фермеров просят рационально использовать воду при проведении сельхозработ

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев призвал фермеров рационально использовать воду при проведении поливных работ в весенне-летний период.

По его словам, в условиях жаркой погоды особенно важно рационально использовать водные ресурсы.

«Вода — наш самый ценный ресурс, от которого напрямую зависит здоровье посевов, урожайность овощей и фруктов, состояние деревьев и благополучие скота. Именно поэтому наша общая цель — обеспечить высокий урожай за счет правильного и экономного полива.

Призываю вас не тратить воду впустую под палящим солнцем — в такие периоды особенно важна каждая капля.

Если каждый фермер будет применять методы экономии воды на своем участке, мы сможем избежать ее дефицита и обеспечить доступ к ней для всех», — говорится в обращении.

Чиновник рекомендует проводить полив ранним утром или вечером, когда температура ниже.

«Не стоит переувлажнять почву — полив должен быть умеренным. После завершения полива необходимо оперативно уведомлять мураба и передавать очередь следующему пользователю.

Избыточный полив может навредить не только растениям, но и самой земле.

Особое внимание следует уделить предотвращению потерь воды через водосточные каналы и канавы. Использование современных методов, таких как капельное и дождевое орошение, позволяет значительно сократить расход воды.

Мы высоко ценим ваш труд и призываем вас к совместной ответственности за рациональное использование воды и устойчивое развитие агропромышленного комплекса», — отметил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328489/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан предоставит Кыргызстану тарифные льготы
Инновационные мешки для полива протестировали на деревьях Бишкека
В Кыргызстане подсчитают общую площадь орошаемых земель
Бакыт Торобаев дал разъяснения по изменению тарифов на поливную воду
В Кыргызстане начался весенний влагозарядковый полив: оросили 20 тысяч гектаров
В Кыргызстане на начало марта очистили 131,3 километра межхозяйственных каналов
В Кыргызстане в этом году накоплено больше поливной воды, чем в прошлом
В Кыргызстане самая низкая цена за подачу оросительной воды в ЦА
За годы независимости площадь орошаемых земель в ЦА выросла в пять раз
О ранней весне на юге Кыргызстана и начале полевых работ сообщил Минсельхоз
Популярные новости
США будут платить $1&nbsp;тысячу мигрантам, согласившимся на&nbsp;самодепортацию США будут платить $1 тысячу мигрантам, согласившимся на самодепортацию
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от&nbsp;должности главы Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности главы Чечни
Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о&nbsp;преемнике Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике
Бизнес
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
9 мая, пятница
09:23
Фермеров просят рационально использовать воду при проведении сельхозработ Фермеров просят рационально использовать воду при прове...
09:18
Честь имею. Как Камчыбек Ташиев приветствовал внука Акылбека Жапарова
09:08
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 9 мая 1944 года
08:26
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево: что о нем известно
8 мая, четверг
22:39
В Ватикане избран новый Папа Римский
22:31
Крупнейший в мире электрокорабль спущен на воду
22:00
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу