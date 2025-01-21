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Власть

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я очень рад вас видеть в онлайн-формате в преддверии китайского Нового года... Самое время подводить итоги и строить планы на будущее», — сказал лидер КНР.

По его словам, этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы в Мировой антифашистской войне, а также 80-й годовщины ООН.

«Будем вместе с российскими коллегами в этом контексте поддерживать ооноцентричную международную систему, отстаивать победу во Второй мировой, добытую кровью и жизнями миллионов людей, защищать права Китая и России в качестве стран — учредителей ООН и постоянных членов Совбеза», — заявил Си Цзиньпин.

Президент РФ согласился с ним в том, что «в основе сотрудничества Москвы и Пекина — широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами».

«Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и КНР объективно играют важную стабилизирующую роль в международных делах», — добавил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай в 2025 году готов вывести отношения с РФ на новую высоту.

Напомним, 17 января председатель КНР созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом по инициативе последнего.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317462/
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