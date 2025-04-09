Депутат Кундузбек Сулайманов отказался от служебного автомобиля

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кундузбек Сулайманов призвал коллег отказаться от служебных автомобилей.

По его словам, он решил передвигаться на личном авто, увидев обсуждения в обществе на эту тему.

«У меня в округе в городе Шамалды-Сай у мэра, у глав айыл окмоту нет служебных машин. Поэтому я не буду брать ее. Не думайте, что это популизм. Вот сейчас на улице тоже независимые эксперты, журналисты спрашивали стоимость авто, буду ли я брать. В народе тоже много противоречивых высказываний», — сказал Кундузбек Сулайманов.

В связи с этим он призвал и других парламентариев отказаться от автомобиля, предоставляемого государством.

«У нас осталось полтора года до окончания депутатского срока. Поэтому призвал бы отказаться от служебного авто, чем вызывать гнев у людей», — добавил нардеп.