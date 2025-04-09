Депутат Кундузбек Сулайманов отказался от служебного автомобиля

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кундузбек Сулайманов призвал коллег отказаться от служебных автомобилей.
По его словам, он решил передвигаться на личном авто, увидев обсуждения в обществе на эту тему.
«У меня в округе в городе Шамалды-Сай у мэра, у глав айыл окмоту нет служебных машин. Поэтому я не буду брать ее. Не думайте, что это популизм. Вот сейчас на улице тоже независимые эксперты, журналисты спрашивали стоимость авто, буду ли я брать. В народе тоже много противоречивых высказываний», — сказал Кундузбек Сулайманов.
В связи с этим он призвал и других парламентариев отказаться от автомобиля, предоставляемого государством.
«У нас осталось полтора года до окончания депутатского срока. Поэтому призвал бы отказаться от служебного авто, чем вызывать гнев у людей», — добавил нардеп.
Ранее депутаты парламента рассмотрели вопрос предоставления им служебных машин в закрытом режиме. Позже источники в ЖК сообщили 24.kg, что нардепам предоставят китайские электромобили LiXiang L7 уже в мае этого года.
Напомним, осенью 2024-го народные избранники инициировали законопроект о возвращении служебных автомобилей, ссылаясь на необходимость эффективного исполнения своих обязанностей и взаимодействия с избирателями.
Однако тогда президент Садыр Жапаров не поддержал эту инициативу. А Минфин заявлял, что для реализации закона потребуются дополнительные расходы на закупку машин и увеличение штата водителей, что не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы. Позднее, 14 марта, президент все же подписал изменения в закон о статусе депутатов Жогорку Кенеша.