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Власть

В Чаткале золотодобывающая компания уничтожит ценные растения — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, промышленности и недропользованию депутат Джайлообай Нышанов сообщил, что золотодобывающая компания получила лицензию на разработку 79 гектаров земли в Чаткальском районе.

«На этой территории есть многолетние и ценные деревья. Предприятие, добывающее россыпное золото, из-за 40-50 килограммов драгметалла уничтожит растительность на 79 гектарах земли», — сказал он.

Заместитель министра природных ресурсов Кубат Касеинов отметил, что компания должна пересадить все многолетние и ценные растения.

На что нардеп ответил, что фирма заплатила лесхозу 24 миллиона сомов и не намерена пересаживать растения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325300/
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