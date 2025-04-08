На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, промышленности и недропользованию депутат Джайлообай Нышанов сообщил, что золотодобывающая компания получила лицензию на разработку
«На этой территории есть многолетние и ценные деревья. Предприятие, добывающее россыпное золото, из-за 40-
Заместитель министра природных ресурсов Кубат Касеинов отметил, что компания должна пересадить все многолетние и ценные растения.
На что нардеп ответил, что фирма заплатила лесхозу 24 миллиона сомов и не намерена пересаживать растения.