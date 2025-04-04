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Власть

КР демонстрирует значительные успехи в укреплении регионального сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с главой Европейского совета Антониу Коштой.

Состоялся обмен мнениями по вопросам углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также обсуждены перспективы совместной реализации проектов в сфере гидроэнергетики и транспортного сообщения.

Глава государства отметил, что богатые природные ресурсы КР, включая полезные ископаемые и значительный потенциал возобновляемой энергии, представляют привлекательную сферу для европейских инвесторов.

«В 2024 году общий товарооборот Кыргызстана с Европейским союзом вырос. В будущем мы стремимся еще больше увеличить объем двусторонней торговли, а также экспортировать в страны Европы экологически чистую, натуральную продукцию и редкоземельные металлы», — сказал он и добавил, что один из важнейших вопросов для нашей республики — переход к зеленой экономике.

Антониу Кошта в свою очередь подтвердил готовность ЕС продолжать диалог и оказывать поддержку Кыргызской Республике в вопросах устойчивого развития, торгово-экономического взаимодействия и адаптации к глобальным вызовам. Он отметил, что Кыргызстан в последние годы демонстрирует значительные успехи в укреплении регионального партнерства.

«Вам удалось достичь соглашения по урегулированию государственных границ с вашими соседними странами в духе добрососедства и братства. Именно сейчас нам необходимо решать все вопросы мирным путем. И вы с этим справляетесь очень хорошо», — сказал глава Европейского совета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324865/
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