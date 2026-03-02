Эскалация на Ближнем Востоке. К чему готовиться Центральной Азии

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран атаковал в ответ Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал президент США Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи убит, как и несколько высокопоставленных чиновников и военных.

Эскалация на Ближнем Востоке не прекращается, как и ракетные удары по заявленным целям с обеих сторон. Десятки тысяч людей застряли из-за закрытого воздушного пространства в зоне конфликта.

Эксперты поделились мнением с 24.kg относительно того, как события на Ближнем Востоке могут отразиться на Центральной Азии.

Эдил Марлис уулу, эксперт по безопасности:

Фото из интернета. Эдил Марлис уулу — Многие наши эксперты основной упор делают на то, что если начнется наземная война в Иране, то большое число беженцев пойдет в Центральную Азию. Но давайте на это посмотрим трезвым взглядом — когда для Ирана наш регион был, скажем так, задним двором? Никогда. Да, Персия и Центральная Азия связаны исторически, однако все же есть фактор различия. Персы никогда не кочевали в наш регион. Все-таки приграничный Афганистан более удобен для иранцев. Есть и территория Ирака, где также много шиитов.

Здесь надо обращать внимание на другой фактор — более опасный и агрессивный.

Идет параллельное столкновение Афганистана с Пакистаном. Эта эскалация на небольшой территории говорит, что в дальнейшем, возможно, будут активизированы спящие ячейки в Центральной Азии.

Сейчас идет расшатывание афганского «Талибана». Насколько мы все знаем, это неоднородная группировка, она состоит из более чем 20 разрозненных и идеологических групп. Они будут направлены в Центральную Азию, и это самое опасное. Мы должны готовиться к тому, что у нас в дальнейшем могут активизировать радикальную часть группировок.

Если в Иране будет все-таки наземная операция, то получится территориальный проход, коридор для боевиков, например, из Сирии. Это все заранее обдумано и подготовлено Соединенными Штатами и еще в начале 2000-х просочилось в прессу. Во многих изданиях опубликована эта цепочка: Ливия, Сирия, Иран, Центральная Азия...

Основной удар это даже не Иран. Основной удар США и Западная коалиция будут наносить по Центральной Азии, так как это граница двух интересующих их держав — России и Китая, мы в этом плане более интересны для Штатов.

Нынешняя операция США больше рассчитана не на свержение власти или захват территории Ирана, а больше на экономическую составляющую.

Дональд Трамп — коммерсант, который пришел к власти с девизом, что он поднимет и обогатит Америку. Что для этого надо? Торговать, продавать с прибылью. Сейчас мы видим удары Ирана по арабским странам. Бахрейн, Катар, Оман, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты — это все потенциальные покупатели американского оружия. Никому почему-то не интересно, с чего это вдруг иранские ракеты так легко проходят систему безопасности этих стран? Надо навести ужас, показать, что есть незащищенные территории и заставить купить американское оружие.

По моему мнению, Соединенные Штаты сейчас провели операцию именно для того, чтобы продавать вооружение арабским богатым странам.

Я так думаю, так же как и летом, операция быстро закончится. В дальнейшем мы увидим, как арабские страны будут массово закупать оружие в Соединенных Штатах.

Но нам — не Кыргызстану, а именно региону сообща — надо готовиться, потому что это не окончательная операция против Ирана, она будет продолжаться.

Надо объединять усилия центральноазиатских стран. В первую очередь важна кооперация служб безопасности и обновление вооружения. Имеющееся морально устарело, сейчас используют другие методы войны. Исходя из этого и надо готовить коллективную оборону для Центральной Азии. Ни одно государство отдельно не устоит, будь это Казахстан или Узбекистан.

Что касается ячеек на территории Центральной Азии, они связаны друг с другом, у них одно управление, и все прекрасно знают, что основной пульт находится в Лондоне и Вашингтоне. Поэтому наши спецслужбы усиленно должны к этому готовиться сообща, активизировать не просто выявление и уничтожение ячеек, но и пропаганду и разъяснение среди населения. Чтобы не было вовлеченных в дальнейшем в такие группировки. Основная работа должна быть направлена именно в эту сторону.

Таалайбек Джумадылов, эксперт по вопросам безопасности, ветеран спецслужб:

Фото из интернета. Таалайбек Джумадылов — Происходящее напрямую может сказаться на нашей стране и регионе в целом. Начнем с бытовых вещей. В Кыргызстане, например, нет нефтепродуктов, мы зависим от импорта ГСМ. Однозначно, будет повышение цен. Если дорожают они, то дорожают продукты, одежда, товары первой необходимости.

То есть в экономическом плане ничего хорошего не будет, инфляция будет высокая.

Наши соседи — казахи и узбеки — позицию выразили. В этой ситуации очень сложная дилемма у нашего высшего руководства — как мы себя поведем, с кем должны быть. Эти и другие вопросы требуют тщательной экспертной проработки на уровне закрытого заседания Совета безопасности.

Нужно принимать срочные меры по укреплению национальной безопасности. Мы в силу своих размеров не можем повлиять на ситуацию, а можем только отслеживать ее.

Огромные вызовы, безусловно, приводят к рискам, а их нужно ранжировать. Потом риски будут порождать угрозы, для этого мы должны принимать превентивные и адекватные меры реагирования, чтобы максимально минимизировать ущерб нашей стране, экономике и в целом региону.

Нур Исмаил, общественный деятель, блогер:

Фото из интернета. Нур Исмаил — В событиях на Ближнем Востоке я вижу агрессию со стороны Запада. К сожалению, эти мины замедленного действия заложили давно. Политика США заключается как раз в создании таких зон напряжения по всему миру. Их военные базы сами по себе являются такими закладками. Они являются не гарантом безопасности, как многие думают, а наоборот, угрозой. И в случае серьезного конфликта базы становятся законной целью.

Мне часто возражают, мол, а как же российская база в Канте? Если даже и возникнет какой-то конфликт, то удары, думаю, будут наносить не по этой базе, а по центру. То есть риск в этом случае минимальный. Это чисто с прагматичной точки зрения говорю. Хотя такого конфликта вряд ли можно ожидать по одной простой причине — США, Россия и Китай всячески стараются избегать прямого боевого столкновения.

Что касается дестабилизации на Ближнем Востоке для ЦА: если будет действительно серьезный конфликт и дело дойдет до гуманитарной катастрофы, то беженцы пойдут на север. А это большая нагрузка и фактор дестабилизации. Плюс возрастает и террористическая опасность. Это ключевые фрагменты.

— Надолго ли может затянуться конфликт?

— США долгосрочный конфликт не выгоден. Они привыкли к маленьким победоносным войнам. Если этот конфликт затянется, это опасно как для них, так и для Европы. Со стратегической позиции это выгодно Китаю и России, которые будут оказывать какую-то материальную поддержку Ирану. Однако это не выгодно США — у них очень низкий болевой порог общества. Если вдруг начнутся серьезные проблемы, а они обязательно начнутся на фоне подорожания цен на нефть и сырьевые ресурсы, то население Штатов выйдет на протесты. А там выборы, и надежды Дональда Трампа на победу могут не оправдаться.

Может ли быть региональная война? Другие государства, на мой взгляд, не будут вмешиваться. Где-то, возможно, будут небольшие очаги, но серьезного конфликта ожидать, думаю, не стоит.

— Наверное, с конца 1990-х я говорил, что важнейшей страной для Центральной Азии в географическом плане является Иран. Когда люди говорили: «При чем тут Иран? Есть Россия, есть Китай, да и не такая это значительная страна», я имел в виду именно географию. У нас в регионе любят говорить о том, что у наших стран нет выхода к морю. Так вот, Иран, технически говоря, — это наше окно к морю.

Если брать точку соединения железной дороги Туркменистана с Ираном и путь до Персидского залива — это около 1,2–1,5 тысячи километров. Преодолев их, вы уже в Персидском заливе — у крупнейших портов, позволяющих осуществлять любые операции. А морской переход оттуда до Роттердама занимает около трех-четырех недель, и европейский рынок рядом.

Если в Иране произойдет смена режима на такой, который будет не обязательно дружественным Западу, но главное — не враждебным, санкции снимут. Я вообще не понимаю, зачем Ирану воевать с Западом. Особого смысла нет, Запад от Ирана ничего такого не требует, там все проблемы идеологические. Плюс появление такого соседа — достаточно богатого, образованного и с большим потенциалом — расширяет наши границы.

Для Центральной Азии это колоссальный сдвиг: регион с 80 миллионами населения, ресурсами, молодой рабочей силой, но зажатый географией — вдруг получает прямой выход на мировые рынки.

Это совершенно другая экономическая реальность, другие возможности для роста и инвестиций.

Если вспомнить историю, цивилизация зародилась на берегах Нила, по коридору вдоль моря добралась до Месопотамии (нынешний Иран, Ирак, долина Тигра и Евфрата), а потом расселилась в Трансоксанию (долины Сырдарьи и Амударьи). Этот коридор старше, чем пирамиды, — на тысячи лет.