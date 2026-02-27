13:53
Власть

Садыр Жапаров заявил о стремлении Кыргызстана в лидеры региона

Президент Садыр Жапаров сегодня в ходе республиканского совещания в «Ынтымак Ордо» подвел итоги за последние пять лет.

Он отметил, что за эти годы в Кыргызстане удалось добиться многих достижений, подробно остановившись на экономических показателях.

По словам Садыра Жапарова, за пять лет в жизни кыргызстанцев произошли изменения во всех сферах, а власть выполнила все свои обещания.

Он отметил, что с 2021 года налоговые поступления увеличились примерно в четыре раза, таможенные сборы — в шесть раз, а неналоговые доходы — почти в девять раз.

«Если ранее мы говорили только о стабилизации ситуации, то сейчас речь идет о развитии страны. Сейчас время, когда мы ставим цель выйти в стратегические лидеры по региону. Мы доказали другим, что можем установить высокую динамику развития, хотя являемся страной с ограниченными ресурсами и без выхода к морю. Но для этого нужны три условия: качественное управление и политическая воля, институциональная дисциплина, а также приоритет государственных интересов над личными», — сказал глава государства.

Президент добавил, что к 2030 году поставлен ряд целей: довести ВВП на душу населения до $4 тысяч 500, обеспечить общий объем экономики не менее $30 миллиардов.

По словам Садыра Жапарова, также обозначена цель войти в число 30 ведущих стран мира по достижению целей устойчивого развития и улучшить позиции по индексу человеческого развития на 10 пунктов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363850/
