В Российскую Федерацию хлынул поток астрологов, нумерологов и «арологов» из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, потому что там власти запрещают такую деятельность. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко.

По его словам, в России гадалки и колдуны регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, а многие занимаются эзотерическими практиками просто так, безо всякой регистрации.

«В последнее время резко выросла активность разного рода магов, экстрасенсов и гадалок. Вообще всплеск спроса на магию в РФ начался еще в 2022 году с началом СВО. Люди искали обереги для бойцов и даже заказывали обряды на смерть врагов, а некоторые граждане, называющие себя верующими, обращались к священникам с просьбой «помолиться за гибель противника». Естественно, они получали отказ — церковь такими практиками не занимается», — отметил религиовед.

Получив отказ в храме, эти люди, по словам Иванишко, шли к петербургским и московским эзотерикам.

«Маги за умеренную плату с готовностью брались насылать проклятия и проводить обряды на смерть. В своей работе они нередко используют сатанинскую символику, что уже подпадает под судебные разбирательства. Решение Верховного суда России о признании сатанизма экстремистским движением и запрете его на территории страны можно частично использовать в отношении эзотериков. Следует бороться с тем, что многие из них используют атрибутику, символику сатанизма. Но, конечно, не всех огульно запрещать и штрафовать», — считает эксперт.

По его мнению, необходимо также принятие закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг.

Сейчас предпринимается уже одиннадцатая попытка в Государственной думе внести этот законопроект, добавил специалист.