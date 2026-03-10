12:09
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Общество

Колдуны и гадалки из Центральной Азии перебираются в Россию — эксперт

В Российскую Федерацию хлынул поток астрологов, нумерологов и «арологов» из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, потому что там власти запрещают такую деятельность. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко.

По его словам, в России гадалки и колдуны регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, а многие занимаются эзотерическими практиками просто так, безо всякой регистрации.

«В последнее время резко выросла активность разного рода магов, экстрасенсов и гадалок. Вообще всплеск спроса на магию в РФ начался еще в 2022 году с началом СВО. Люди искали обереги для бойцов и даже заказывали обряды на смерть врагов, а некоторые граждане, называющие себя верующими, обращались к священникам с просьбой «помолиться за гибель противника». Естественно, они получали отказ — церковь такими практиками не занимается», — отметил религиовед.

Получив отказ в храме, эти люди, по словам Иванишко, шли к петербургским и московским эзотерикам.

«Маги за умеренную плату с готовностью брались насылать проклятия и проводить обряды на смерть. В своей работе они нередко используют сатанинскую символику, что уже подпадает под судебные разбирательства. Решение Верховного суда России о признании сатанизма экстремистским движением и запрете его на территории страны можно частично использовать в отношении эзотериков. Следует бороться с тем, что многие из них используют атрибутику, символику сатанизма. Но, конечно, не всех огульно запрещать и штрафовать», — считает эксперт.

По его мнению, необходимо также принятие закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг.

Сейчас предпринимается уже одиннадцатая попытка в Государственной думе внести этот законопроект, добавил специалист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365284/
просмотров: 481
Версия для печати
Материалы по теме
Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В российских тюрьмах отбывают наказание 1 тысяча 126 граждан Кыргызстана
О правилах езды на авто с кыргызстанскими номерами в РФ рассказали в МВД
Депутат призвал не оставлять без внимания кыргызстанцев в российских тюрьмах
Эскалация на Ближнем Востоке. К чему готовиться Центральной Азии
Садыр Жапаров заявил о стремлении Кыргызстана в лидеры региона
Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азии
Депутат: В России продают поддельные паспорта и водительские права Кыргызстана
Главы МИД стран Центральной Азии встретятся в Великобритании
Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
В&nbsp;КР&nbsp;всем детям до&nbsp;трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
12:00
Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир —...
11:51
Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара
11:48
Поставить камеры видеофиксации просят бишкекчане на участке проспекта Жибек Жолу
11:45
В Турции начался основной суд по делу экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу
11:44
Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ