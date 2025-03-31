Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Марлен Маматалиев сообщил, что уволенные в рамках уголовного дела сотрудники ГНС хотят через суд восстановиться на работе. Он попросил главу Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова пояснить, что происходит.

«В отношении четырех сотрудников ГНС возбудили уголовное дело и задержали. Сейчас их выпустили, они хотят работать. Мы с ними разговариваем. Есть ведь презумпция невиновности. Мы им говорим, что они могут восстановиться на работе, но после того, как будут оправданы, иначе народ не поймет», — сказал глава налоговой.

Отметим, речь идет о начальниках районных управлений Налоговой службы и начальнике управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками. Их обвиняют в махинациях с акцизными марками на алкогольную продукцию.

Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, какой ущерб нанесли махинации с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТТН). По его словам, сотрудники Налоговой службы не проверяли возврат акцизных марок.

«При выпуске каждого товара оформляется ЭТТН и клеится акцизная марка, как на алкогольную продукцию. Но вместо того, чтобы следовать процессу, ЭТТН возвращали и уничтожали. По закону налоговые инспекторы должны проверять каждую из таких операций, однако этого не делалось. В результате не проверено около миллиона возвратов. Общий оборот по этой схеме составил примерно 464 миллиарда сомов», — сообщил председатель спецслужб.