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Власть

Глава ГНС предлагает условия для инвесторов, которые позволят обходить законы

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов считает, что для инвесторов нужно создать условия, которые позволят им обходить законы. Идею он озвучил на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

По словам главы ГНС, в Кыргызстане есть 700 тысяч субъектов предпринимательства. Из них около 500 тысяч — средний и мелкий бизнес, 200 тысяч — крупный. Из общего количества отчисляемых ими налогов 85 процентов платит крупный бизнес и 15 процентов — мелкий.

Алмамбет Шыкмаматов предложил депутатам создать совместную группу для разработки законов, которые помогут привлечь в страну крупный бизнес, например, провести реформу свободной экономической зоны. Он напомнил нардепам, что ранее в СЭЗ «Бишкек» производили различные сигареты, и прошлый созыв парламента одним законопроектом загубил табачную отрасль.

Глава налоговой рассказал, что можно заключать инвестиционные соглашения для инвесторов, которые оградят их от различных проверок.

«Мы говорим, что Кыргызстан — рай для инвесторов. Однако на самом деле, когда приезжает инвестор, к нему приходят фитосанитарная служба, айыл окмоту, экологи и прочие. Они начинают говорить, что из-за него пострадали пастбища, улетели птицы, разбежались сурки, погибли цветы. А инвестиционное соглашение было бы для него защитой», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324507/
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