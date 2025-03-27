Дональд Трамп вводит 25 процентов пошлины на импорт автомобилей

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал прокламацию о введении 25 процентной пошлины на импорт автомобилей и определенных автозапчастей, ссылаясь на раздел 232 закона о расширении торговли 1962 года. Это решение, объявленное сегодня, направлено на противодействие торговой практике, которая, по мнению президента, угрожает национальной безопасности США. Об этом сообщается на сайте президента США.

Администрация Дональда Трампа объясняет этот шаг необходимостью защиты американской автомобильной промышленности, которую считает жизненно важной для национальной безопасности. В заявлении говорится, что чрезмерный импорт подрывает отечественную промышленную базу и цепи поставок США, создавая угрозу безопасности страны.

Как сообщается, новые пошлины в размере 25 процентов будут применяться к импортируемым легковым автомобилям, таким как седаны, внедорожники, кроссоверы, минивэны и грузовые фургоны, а также к легким грузовикам и ключевым автозапчастям, включая двигатели, трансмиссии, силовые агрегаты и электрические компоненты. В заявлении также предусмотрена возможность расширения списка запчастей, подлежащих пошлинам, если это потребуется.

Для импортеров автомобилей из стран – участниц соглашения США – Мексика – Канада (USMCA) будет предусмотрена возможность сертификации американского содержания, чтобы пошлина в 25 процентов применялась только к стоимости неамериканского контента. Автомобильные запчасти, соответствующие требованиям USMCA, пока останутся без пошлин до тех пор, пока министр торговли совместно с Таможенной и пограничной службой США (CBP) не разработает процесс применения пошлин к их неамериканскому содержанию.

В качестве дополнительного обоснования этого решения администрация ссылается на уязвимости глобальных цепей поставок, выявленные пандемией COVID-19, и подчеркивает необходимость укрепления отечественной промышленной базы. В заявлении также отмечается, что существующие торговые соглашения и законодательство оказались недостаточными для смягчения угрозы национальной безопасности, исходящей от импорта автомобилей.

В заявлении приводятся данные, свидетельствующие о проблемах в американской автомобильной промышленности. Отмечается, что в 1985 году американские предприятия производили 97 процентов автомобилей, выпущенных в США, в то время как в 2024 году импорт составил 50 процентов из 16 миллионов проданных автомобилей. При этом, по оценкам, только 25 процентов содержания автомобилей, проданных в США, можно считать произведенными в Америке. Торговый дефицит США в сфере автозапчастей в 2024 году достиг $93,5 миллиарда. Также отмечается сокращение рабочих мест в отрасли производства автозапчастей на 34 процента с 2000 года и отставание США в сфере исследований и разработок в автомобильной промышленности.

В заявлении подчеркивается эффективность тарифов как инструмента для защиты национальной безопасности и достижения экономических целей. Приводятся ссылки на ряд исследований, подтверждающих положительное влияние тарифов на экономику США, включая решоринг производства, стимулирование отечественного производства и отсутствие значительного влияния на инфляцию. Также цитируется мнение бывшей главы Минфина США Джанет Йеллен, которая утверждала, что тарифы не приводят к повышению цен для американских потребителей.