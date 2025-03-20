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Власть

Избираться депутатом в ЖК не более двух сроков предлагают в парламенте

Избираться депутатом в Жогорку Кенеш не более двух сроков предлагают в парламенте. С такой инициативой сегодня на пленарном заседании выступил нардеп Медер Алиев. 

Народные избранники обсуждают законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Инициаторы законопроекта о внесении поправок в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» — спикер Нурланбек Тургунбек уулу, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев, депутаты Акылбек Тумонбаев, Кундузбек Сулайманов, Марлен Маматалиев, Улан Примов и другие.

Медер Алиев отметил, что за 30 лет среди людей стали часто повторять присказку: «Одни и те же на манеже».

«Что вы скажете, если мы введем ограничение? Депутатом можно избираться не более двух сроков подряд» — спросил он.

Соавтор законопроекта Улан Примов ответил, что Жогорку Кенеш не должен ограничивать права кандидата.

«Но внесите письменное предложение, мы готовы решить этот вопрос путем обсуждения и голосования», — сказал он.

Медер Алиев считает, что пока не изменится отношение граждан к выборам, реформы в избирательной системе не решат существующие проблемы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323442/
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