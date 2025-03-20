12:38
USD 85.61
EUR 93.38
RUB 1.04
Власть

Депутат просит урегулировать цены в частных автолабораториях

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айжигит Тыналиев попросил урегулировать цены в частных автолабораториях.

Он отметил, что в Кыргызстан завозятся авто из Кореи, Китая, Грузии и других стран и они проходят проверку на безопасность в специальных лабораториях.

«В КР насчитывается более 150 автолабораторий, но из них только три государственные. При оформлении стоимость в государственной стоит 2 тысячи сомов, в частной – 4 тысячи сомов. Кто им установил такие цены? Куда уходят 4 тысячи сомов с каждой машины? Прошу дать поручение в соответствующие госорганы», — сказал Айжигит Тыналиев.

Он попросил проводить проверку авто на безопасность только в государственных лабораториях.

С 2017 года в КР вступили в силу новые правила регистрации авто, ввезенных не из стран ЕАЭС: с тех пор машины проходят проверку на безопасность в специальных лабораториях. Транспорт осматривают, проверяя общую безопасность: блокировку, ремни безопасности, аптечку, огнетушитель, шины и другое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323427/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Предприниматели Таласа недовольны работой Налоговой службы
У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него
Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова
Камчыбек Ташиев ответил Султанбаю Айжигитову по селу Достук, переданному РТ
Султанбай Айжигитов обвинил Динару Ашимову в превышении должностных полномочий
Не все, кто работал за рубежом, идеальны. Депутат напомнил о Тенгизе Болтуруке
Взял авто на $66 тысяч и обещал взамен капсульные дома. Задержан подозреваемый
Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Чиновники рассказали, чем можно заменить самый дорогой препарат «Золгенсма»
Жогорку Кенеш узурпирован. Султанбаю Айжигитову вновь не дали высказаться
Популярные новости
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Камчыбек Ташиев: Не&nbsp;удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова
У&nbsp;меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о&nbsp;деле, возбужденном против него У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
Проверяйте и&nbsp;оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
10&nbsp;лет Globus: От&nbsp;первого гипермаркета до&nbsp;крупнейшей сети в&nbsp;Кыргызстане 10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане
Объединяйтесь в&nbsp;один тариф&nbsp;&mdash; и&nbsp;вся семья на&nbsp;полном безлимите! Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
20 марта, четверг
12:33
Депутаты Жогорку Кенеша одобрили введение цифрового сома Депутаты Жогорку Кенеша одобрили введение цифрового сом...
12:27
Спикер призвал граждан произносить правильно на кыргызском названия улиц
12:05
Предприниматели Таласа недовольны работой Налоговой службы
12:01
Сжигание камышей в Чуйской области привело к гибели животных
12:00
Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году