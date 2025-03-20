Депутат просит урегулировать цены в частных автолабораториях

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айжигит Тыналиев попросил урегулировать цены в частных автолабораториях.

Он отметил, что в Кыргызстан завозятся авто из Кореи, Китая, Грузии и других стран и они проходят проверку на безопасность в специальных лабораториях.

«В КР насчитывается более 150 автолабораторий, но из них только три государственные. При оформлении стоимость в государственной стоит 2 тысячи сомов, в частной – 4 тысячи сомов. Кто им установил такие цены? Куда уходят 4 тысячи сомов с каждой машины? Прошу дать поручение в соответствующие госорганы», — сказал Айжигит Тыналиев.

Он попросил проводить проверку авто на безопасность только в государственных лабораториях.

С 2017 года в КР вступили в силу новые правила регистрации авто, ввезенных не из стран ЕАЭС: с тех пор машины проходят проверку на безопасность в специальных лабораториях. Транспорт осматривают, проверяя общую безопасность: блокировку, ремни безопасности, аптечку, огнетушитель, шины и другое.