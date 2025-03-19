Переговоры о прекращении огня с участием украинских официальных лиц продолжатся в воскресенье, 23 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает телеканал Fox News.

В интервью он сообщил, что с американской стороны в Джидду снова отправятся госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. При этом Стив Уиткофф не уточнил, кто примет участие в консультациях от Украины.

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Отвечая на вопрос о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры и целей в акватории Черного моря, Стив Уиткофф сказал: «Я думаю, что оба этих вопроса уже согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это».

Представитель Белого дома также сказал, что предлагаемое США 30-дневное прекращение огня должно касаться «энергетики и инфраструктуры в целом».

В Кремле ранее сообщили, что по итогам переговоров с Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин приказал военным приостановить нанесение ударов по украинским энергетическим объектам на 30 дней.