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Власть

Канатбек Абдрахматов о проблемах и перспективах Национальной академии наук

Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике провел парламентские слушания для обсуждения проекта закона «О Национальной академии наук Кыргызской Республики».

В них участвовали представители министерств и ведомств, гражданского общества, научного сообщества. Инициатор законопроекта — председатель кабмина. Информацию о документе представила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

Суть изменений

По словам главы образовательного ведомства, документ разработали с учетом Закона «О науке». Инициируются введение координирующих направлений фундаментальных и прикладных научных исследований НАН КР и создание координационного совета по фундаментальным и прикладным исследованиям в сфере науки.

Порядок деятельности координационного совета будет определять кабмин.

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Согласно статусу Национальной академии наук, а также с учетом основной цели ее деятельности — реализовывать единую государственную политику в сфере науки — расширены задачи при проведении мониторинга, оценки научных, научно-технических результатов научно-исследовательских работ, проведенных за счет средств республиканского бюджета.

Помимо этого, ученым предстоит готовить научное обоснование социально-экономического, политико-правового развития страны, основ охраны природы, а также предлагать новые пути развития науки и инноваций, разрабатывать рекомендации и механизмы по использованию достижений отечественной и мировой науки на практике, готовить национальный доклад о состоянии науки.

Как решать кадровый вопрос

Возглавляющий ныне объединенный центр фундаментальных исследований Канатбек Абдрахматов поддерживает предложение о назначении президента Национальной академии наук главой государства. Он считает, что практика избрания президента НАН КР на общем собрании ученых оказалась неэффективной.

Канатбек Абдрахматов также напомнил, что, согласно законопроекту, директоров научно-исследовательских институтов, входящих в НАН, назначает президент Академии наук.

«Некоторые сотрудники академии против этого. Они говорят, что в таком случае нарушается академическая свобода и тому подобное. Это не так. Во-первых, создается вертикаль власти. Несколько лет назад в университетах выбирали ректоров. Одни голосовали за одного, другие за другого. В результате сплоченные коллективы делились на группы. Это ни к чему хорошему не привело. А решение назначать руководителей вузов привело как раз к тому, что появилась единая вертикаль власти. Такая же система предлагается и в Академии наук.

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Здесь сидят все директора академических институтов. У каждого свой счет, бухгалтер. Каждый бог и царь в своем коллективе. Я вообще не могу руководителя уволить, если он не совершил какое-то уголовное преступление. В остальных случаях он может мне ответить, что избран на пять лет и на это время неприкосновенный. Это мешает образцовому выполнению задач, поставленных перед Академией наук», — пояснил он.

Напомним, в декабре 2024-го президент Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук после капитальной реконструкции.

«Он тогда сказал: «Мы делаем вам шаг навстречу. Сделали хороший ремонт, с нового года на 100 процентов будет повышена зарплата, теперь ждем от вас встречные шаги», — рассказал глава Академии наук.

Если нет результатов, реформы, движения, зачем содержать такую огромную Академию наук? У народа и так есть мнение, что в НАН сидят одни бездельники и от них, кроме никому не нужных статей, пользы нет.

Канатбек Абдрахматов

О необходимости реорганизации

В НАН также есть много споров вокруг отделений. Канатбек Абдрахматов пояснил, что их создают, опираясь на научную основу, каждое из них имеет свое направление. Но остаются и такие отделения в регионах, которые фактически просто дублируют работу научных институтов.

Он считает, что можно было бы, например, преобразовать южное отделение в филиал Академии наук. Тогда это была бы независимая организация, которая занималась бы только проблемами региона.

По мнению главы Академии наук, в сложившейся ситуации такое отделение выполняет лишь одну «функцию» — возможность выдвинуться в академики.

О лакомых участках земли

У НАН КР есть неиспользованные земли. Их не используют из-за отсутствия средств.

«Есть шикарная земля, несколько гектаров, на улице Широкой в Бишкеке. Там давно эти участки заняли торговцы «Дордоя» — построили двух-трехэтажные дома. И двухэтажное здание, которое Институт сейсмологии занимал некоторое время, давно превратили в общежитие. Там живут посторонние люди, не имеющие отношения к НАН. На территории Института леса тоже долго живут незнакомые люди», — рассказал Канатбек Абдрахматов.

По его мнению, если у отраслевых институтов НАН есть земли, которые им не нужны, они должны об этом четко и честно сказать: «Да, они нам не нужны, поэтому мы согласны их вам отдать. Это будет справедливо».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323083/
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