Профессор из Кыргызстана Омор Касымов избран членом Российской академии наук. Решение принято на общем собрании академиков РАН.

Фото из архива. Доктор медицинских наук, профессор, академик Омор Касымов

Доктор медицинских наук, профессор, академик Омор Касымов также является членом Российской академии естествознания.

Напомним, он лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

В РАН представлен в секторе общественного здоровья и здравоохранения.

Отмечается, что на собрании состоялось тайное голосование по избранию новых членов академии. Всего на выборы в этом году зарегистрировались более 1 тысячи 800 ученых. Кандидатуры рассматривались на протяжении нескольких месяцев: сначала на уровне секций и общих собраний отделений.

Всего избрано 39 иностранных членов РАН. Они представляют 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Венгрию, Вьетнам, Израиль, Индию, Иран, Испанию, Италию, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Марокко, Монголию, Сербию, США, Узбекистан, Финляндию и Францию.