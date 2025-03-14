Выезжающие из Кыргызстана могут оплатить штрафы в терминалах на КПП и аэропортах

На заседании парламентской фракции «Ишеним» депутаты в очередной раз подняли вопрос установки в аэропортах терминалов, чтобы граждане могли оплатить штрафы и вылететь за рубеж.

«Люди не знают, что у них есть штрафы, покупают билеты, а потом не могут вылететь. До каких пор они будут так мучаться?» — спросил депутат Бахридин Шабазов.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева проинформировала, что на контрольно-пропускных пунктах и в аэропортах уже установлены терминалы и теперь можно оплатить штрафы перед вылетом или выездом.

«Чтобы у граждан не было проблем с выездом, сотрудники судебного департамента работают круглосуточно», — добавила она.