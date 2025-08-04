На 3,5 миллиона сомов оштрафовали точки общепита в Бишкеке в июле

За июль 2025 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафованы на 3 миллиона 512 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «Гигиена питания» за выявленные нарушения всего составлено 257 протоколов о правонарушении и вынесено столько же постановлений о наложении взыскания (штрафа).

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Подготовлены санитарные предписания о приостановлении эксплуатации (закрытии) 35 предприятий, а также для устранения нарушений — 57.

Ранее сообщалось, что временно, до устранения нарушений, закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.

Всего за семь месяцев этого года на точки общепита в Бишкеке наложены штрафы на 15 миллионов 174 тысячи сомов.