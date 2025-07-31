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Общество

Запрет на выгул собак в парках Бишкека давно действует, но его не придерживаются

Запрет на выгул собак и кошек в парках, скверах и других местах общественного пользования действует в Бишкеке с 2002 года, но его никто не придерживается. Об этом 24.kg сообщил замдиректора департамента городского хозяйства столичной мэрии Самат Исмаилов.

По его словам, штрафы за нарушение правил не накладывали, и люди продолжают выгуливать своих домашних питомцев в местах общественного пользования.

«Город растет, условия меняются. В последнее время, по данным МП «Тазалык», учащаются случаи укусов животными, очень много безнадзорных собак бродит по улицам столицы. В связи с этим встал вопрос о внесении изменений в действующие Правила содержания домашних животных», — сказал Самат Исмаилов.

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Отметим, что действующие правила предусматривают выгул собак всех пород только в намордниках и на коротком поводке в специально отведенных для этого местах.

Предлагаемая редакция гласит: выгуливать собак только в намордниках, кроме декоративных, и на коротком поводке в специально отведенных для этих целей местах в сопровождении лиц, достигших не менее 12 лет.

Однако на вопрос, определены ли такие участки в Бишкеке, в департаменте не ответили.

Согласно статье 124 Кодекса о правонарушениях, нарушение правил содержания животных в населенных пунктах влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей (5,5 тысячи сомов), на юридических — 170 расчетных показателей (17 тысяч сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338086/
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