Технические работы в Едином реестре правонарушений: как это повлияет на поездки

С 20.00 15 августа до 00.01 18 августа в Кыргызстане проведут технические работы по переносу автоматизированных информационных систем «Единый реестр правонарушений» и «Автоматическая фиксация правонарушений» на новые серверы.

В это время оплата штрафов и другие операции, связанные с использованием Единого реестра правонарушений, будут недоступны.

Судебный департамент при Верховном суде рекомендует гражданам, планирующим выезд за границу в указанные даты, заранее проверить наличие штрафов и погасить их до начала работ. Это позволит избежать ограничений на пересечение границы.