11:25
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Происшествия

Более 22 тысяч нарушений ПДД выявлено в Кыргызстане за прошлую неделю

На территории Кыргызстана за прошлую неделю было выявлено 22 тысячи 294 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

Таким образом, с 11 по 17 августа были зафиксированы следующие нарушения:

— 893 протокола выписано за управление авто без соответствующих документов;

— 290 водителей были остановлены за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 170 водителей оштрафовали за нанесение тонировки без разрешительных документов;

— 845 протоколов составлено за нарушения ПДД с участием пешеходов;

— 3 тысячи 937 протоколов составлено за нарушение правил эксплуатации авто;

— 49 водителей оштрафовали за автохулиганство;

— 3 тысячи 454 водителя оштрафованы за превышение установленной скорости;

— 2 водителя наказали за использование подложных госномеров авто;

— 10 тысяч 527 протоколов выписано за прочие нарушения ПДД.

Кроме того, с 11 по 17 августа на штрафстоянки были водворены 2 тысячи 97 авто. ГУОБДД МВД КР просит водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339992/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
ГУОБДД проверило арендодателей мотоциклов и квадроциклов в Чуйской области
Технические работы в Едином реестре правонарушений: как это повлияет на поездки
Почти 690 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за семь месяцев
Подозреваемые в угоне машины в Бишкеке задержаны в Караколе
Более 350 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за одну неделю
В Кыргызстане введены штрафы за цифровые правонарушения — до 65 тысяч сомов
На 3,5 миллиона сомов оштрафовали точки общепита в Бишкеке в июле
В Турции начали штрафовать за вскакивание в самолетах с мест по прилету
Запрет на выгул собак в парках Бишкека давно действует, но его не придерживаются
За нарушение Закона «О тишине» в Бишкеке оштрафовали два кафе
Популярные новости
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Экологическая катастрофа на&nbsp;озере недалеко от&nbsp;Канта: погибли десятки тонн рыбы Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов
Бизнес
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
18 августа, понедельник
11:21
Жители 7-го микрорайона в Бишкеке жалуются на стихийную торговлю Жители 7-го микрорайона в Бишкеке жалуются на стихийную...
11:18
Новый рекорд по заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек
11:12
В Бишкеке толпа избила парней — милиция ищет подозреваемых
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 августа
10:59
Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»