Более 22 тысяч нарушений ПДД выявлено в Кыргызстане за прошлую неделю

На территории Кыргызстана за прошлую неделю было выявлено 22 тысячи 294 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.
Таким образом, с 11 по 17 августа были зафиксированы следующие нарушения:
— 893 протокола выписано за управление авто без соответствующих документов;
— 290 водителей были остановлены за управление авто в нетрезвом состоянии;
— 170 водителей оштрафовали за нанесение тонировки без разрешительных документов;
— 845 протоколов составлено за нарушения ПДД с участием пешеходов;
— 3 тысячи 937 протоколов составлено за нарушение правил эксплуатации авто;
— 49 водителей оштрафовали за автохулиганство;
— 3 тысячи 454 водителя оштрафованы за превышение установленной скорости;
— 2 водителя наказали за использование подложных госномеров авто;
— 10 тысяч 527 протоколов выписано за прочие нарушения ПДД.
Кроме того, с 11 по 17 августа на штрафстоянки были водворены 2 тысячи 97 авто. ГУОБДД МВД КР просит водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.