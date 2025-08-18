Более 22 тысяч нарушений ПДД выявлено в Кыргызстане за прошлую неделю

На территории Кыргызстана за прошлую неделю было выявлено 22 тысячи 294 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

Таким образом, с 11 по 17 августа были зафиксированы следующие нарушения:

— 893 протокола выписано за управление авто без соответствующих документов;

— 290 водителей были остановлены за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 170 водителей оштрафовали за нанесение тонировки без разрешительных документов;

— 845 протоколов составлено за нарушения ПДД с участием пешеходов;

— 3 тысячи 937 протоколов составлено за нарушение правил эксплуатации авто;

— 49 водителей оштрафовали за автохулиганство;

— 3 тысячи 454 водителя оштрафованы за превышение установленной скорости;

— 2 водителя наказали за использование подложных госномеров авто;

— 10 тысяч 527 протоколов выписано за прочие нарушения ПДД.

Кроме того, с 11 по 17 августа на штрафстоянки были водворены 2 тысячи 97 авто. ГУОБДД МВД КР просит водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.