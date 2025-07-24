Минздрав КР приостановил деятельность 78 частных клиник за грубые нарушения

Министерство здравоохранения КР провело масштабные проверки частных медицинских организаций в городах Бишкек и Ош.
По данным пресс-центра ведомства, контрольные мероприятия организованы в течение последних двух месяцев с целью усиления надзора за качеством медицинской помощи и соблюдением законодательства в области лицензионно-разрешительной деятельности.
Всего охвачено более 117 частных медицинских организаций. По результатам проверок установлено, что 37 из них (31,6 процента) осуществляли деятельность без действующей лицензии. У остальных 80 организаций (68,4 процента) лицензии имелись, однако были выявлены различные нарушения лицензионных требований.
Приостановлена деятельность 78 организаций. Материалы по 37 случаям незаконной медицинской деятельности направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и дальнейшего реагирования в рамках действующего законодательства.
Среди наиболее распространенных нарушений — оказание медицинских услуг без соответствующей лицензии или по направлениям, не предусмотренным лицензией, отсутствие сертификатов, аккредитации и профильного образования у персонала, привлечение к работе лиц без медицинского образования, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, антисанитарные условия, отсутствие стерилизации инструментов, необоснованное назначение медицинских процедур, а также неправильное хранение и использование лекарственных средств, включая препараты, подлежащие специальному контролю.
Минздрав подчеркивает: обращение в нелицензированные медицинские учреждения несет серьезную угрозу здоровью и жизни. Не имеющие соответствующего образования и разрешений лица, предлагающие медицинские услуги, могут нанести непоправимый вред, что уже подтверждено рядом конкретных случаев.
Ведомство призывает граждан и гостей страны обращаться исключительно в лицензированные учреждения, имеющие официальное разрешение на оказание медицинской помощи. Проверить наличие лицензии у организации, а также ознакомиться с перечнем лицензированных учреждений с указанием видов оказываемых услуг можно на официальном сайте Минздрава КР в разделе «Лицензирование медицинских и фармацевтических услуг» по ссылке: https://med.kg/lisenzirovanie.