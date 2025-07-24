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Общество

Минздрав КР приостановил деятельность 78 частных клиник за грубые нарушения

Министерство здравоохранения КР провело масштабные проверки частных медицинских организаций в городах Бишкек и Ош.

По данным пресс-центра ведомства, контрольные мероприятия организованы в течение последних двух месяцев с целью усиления надзора за качеством медицинской помощи и соблюдением законодательства в области лицензионно-разрешительной деятельности.

Всего охвачено более 117 частных медицинских организаций. По результатам проверок установлено, что 37 из них (31,6 процента) осуществляли деятельность без действующей лицензии. У остальных 80 организаций (68,4 процента) лицензии имелись, однако были выявлены различные нарушения лицензионных требований.

По всем выявленным фактам нарушений применены меры административного воздействия. Общая сумма наложенных штрафов превысила 4,5 миллиона сомов.

Приостановлена деятельность 78 организаций. Материалы по 37 случаям незаконной медицинской деятельности направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и дальнейшего реагирования в рамках действующего законодательства.

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Среди наиболее распространенных нарушений — оказание медицинских услуг без соответствующей лицензии или по направлениям, не предусмотренным лицензией, отсутствие сертификатов, аккредитации и профильного образования у персонала, привлечение к работе лиц без медицинского образования, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, антисанитарные условия, отсутствие стерилизации инструментов, необоснованное назначение медицинских процедур, а также неправильное хранение и использование лекарственных средств, включая препараты, подлежащие специальному контролю.

Минздрав подчеркивает: обращение в нелицензированные медицинские учреждения несет серьезную угрозу здоровью и жизни. Не имеющие соответствующего образования и разрешений лица, предлагающие медицинские услуги, могут нанести непоправимый вред, что уже подтверждено рядом конкретных случаев.

Ошибочные инъекции, заражения, осложнения после некачественных процедур — это реальность, с которой сталкиваются пациенты, доверившиеся непроверенным организациям.

Ведомство призывает граждан и гостей страны обращаться исключительно в лицензированные учреждения, имеющие официальное разрешение на оказание медицинской помощи. Проверить наличие лицензии у организации, а также ознакомиться с перечнем лицензированных учреждений с указанием видов оказываемых услуг можно на официальном сайте Минздрава КР в разделе «Лицензирование медицинских и фармацевтических услуг» по ссылке: https://med.kg/lisenzirovanie.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337389/
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