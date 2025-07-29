Кто и как будет штрафовать за выброс мусора. Штрафы до 7 тысяч 500 сомов

В столице вступили в силу изменения в правила благоустройства. Один из ключевых пунктов — жесткое ограничение времени, в которое жители могут выносить бытовой мусор.

Согласно новой редакции постановления № 150, вынос твердых бытовых отходов теперь разрешен только с 18.00 до 24.00 часов. Это требование касается как владельцев частных домов, так и многоквартирных. Выбрасывать мусор вне установленного времени запрещено.

Также ужесточены правила по содержанию территорий возле мусорных контейнеров: запрещается выбрасывать и складировать золу, ветки деревьев, сухую траву и строительные отходы на контейнерных площадках и рядом с ними.

Контроль за соблюдением правил осуществляет муниципальная инспекция мэрии Бишкека. Нарушители привлекаются к ответственности по статье 115 Кодекса о правонарушениях.

Так, штраф за выброс мусора в неположенное время или не в предназначенное место составляет 5 тысяч 500 сомов для физических лиц. В случае, если речь идет о строительных или производственных отходах, сумма возрастает до 7 тысяч 500 сомов. Юридические лица платят в разы больше — от 17 тысяч сомов до 23 тысяч сомов в зависимости от характера нарушения.

Для грузовых автомобилей категорий N 2 и N 3 с прицепами также вводится ограничение: с 07.00 до 10.00 движение по городу запрещено, за исключением машин, перевозящих продукты питания, медикаменты и грузы экстренных служб.

Кто штрафует?

Муниципальная инспекция мэрии — составляет акты и протоколы, выносит предписания.

Районные административные комиссии — принимают решение о размере штрафа.

Милиция (ГАИ) — если речь о транспортных нарушениях.

Как фиксируют нарушения?