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Общество

Кто и как будет штрафовать за выброс мусора. Штрафы до 7 тысяч 500 сомов

В столице вступили в силу изменения в правила благоустройства. Один из ключевых пунктов — жесткое ограничение времени, в которое жители могут выносить бытовой мусор.

Согласно новой редакции постановления № 150, вынос твердых бытовых отходов теперь разрешен только с 18.00 до 24.00 часов. Это требование касается как владельцев частных домов, так и многоквартирных. Выбрасывать мусор вне установленного времени запрещено.

Также ужесточены правила по содержанию территорий возле мусорных контейнеров: запрещается выбрасывать и складировать золу, ветки деревьев, сухую траву и строительные отходы на контейнерных площадках и рядом с ними.

Контроль за соблюдением правил осуществляет муниципальная инспекция мэрии Бишкека. Нарушители привлекаются к ответственности по статье 115 Кодекса о правонарушениях.

Так, штраф за выброс мусора в неположенное время или не в предназначенное место составляет 5 тысяч 500 сомов для физических лиц. В случае, если речь идет о строительных или производственных отходах, сумма возрастает до 7 тысяч 500 сомов. Юридические лица платят в разы больше — от 17 тысяч сомов до 23 тысяч сомов в зависимости от характера нарушения.

Для грузовых автомобилей категорий N 2 и N 3 с прицепами также вводится ограничение: с 07.00 до 10.00 движение по городу запрещено, за исключением машин, перевозящих продукты питания, медикаменты и грузы экстренных служб.

Кто штрафует?

  • Муниципальная инспекция мэрии — составляет акты и протоколы, выносит предписания.
  • Районные административные комиссии — принимают решение о размере штрафа.
  • Милиция (ГАИ) — если речь о транспортных нарушениях.

Как фиксируют нарушения?

  • Фото и видеофиксация инспекторами.
  • Камеры видеонаблюдения.
  • Жалобы горожан через приложение «Электронный Бишкек» или портал 311.bishkek.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337843/
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