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Власть

Россия приветствует подписание договора о госгранице между КР и РТ

Россия приветствует подписание 13 марта договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Заключение этого важного документа стало возможным благодаря политической воле лидеров обоих государств, длительной кропотливой работе правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы.

Российская сторона в духе союзничества всегда оказывала политико-дипломатическое содействие партнерам в Бишкеке и Душанбе в интересах окончательного урегулирования пограничных вопросов.

Нет сомнений, что реализация договора будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии, а отношения между союзниками и стратегическими партнерами России — Киргизией и Таджикистаном — выйдут на новый качественный уровень», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя странами. На таджикско-кыргызской границе возобновлена работа двух КПП, закрытых с 2021 года. С 14 марта также запускаются авиарейсы из Бишкека в Душанбе и Худжанд.

Вчера секретариат ОДКБ выступил с заявлением в связи с урегулированием приграничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности приветствует подписание договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан», — отмечается в тексте.

ШОС также оценила договор между КР и РТ по границам как ценный вклад в дело мира.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322764/
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