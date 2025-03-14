Россия приветствует подписание договора о госгранице между КР и РТ

Россия приветствует подписание 13 марта договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«Заключение этого важного документа стало возможным благодаря политической воле лидеров обоих государств, длительной кропотливой работе правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы.
Российская сторона в духе союзничества всегда оказывала политико-дипломатическое содействие партнерам в Бишкеке и Душанбе в интересах окончательного урегулирования пограничных вопросов.
Нет сомнений, что реализация договора будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии, а отношения между союзниками и стратегическими партнерами России — Киргизией и Таджикистаном — выйдут на новый качественный уровень», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя странами. На таджикско-кыргызской границе возобновлена работа двух КПП, закрытых с 2021 года. С 14 марта также запускаются авиарейсы из Бишкека в Душанбе и Худжанд.
Вчера секретариат ОДКБ выступил с заявлением в связи с урегулированием приграничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном.
«Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности приветствует подписание договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан», — отмечается в тексте.
ШОС также оценила договор между КР и РТ по границам как ценный вклад в дело мира.