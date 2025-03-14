Россия приветствует подписание договора о госгранице между КР и РТ

Россия приветствует подписание 13 марта договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Заключение этого важного документа стало возможным благодаря политической воле лидеров обоих государств, длительной кропотливой работе правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы.

Российская сторона в духе союзничества всегда оказывала политико-дипломатическое содействие партнерам в Бишкеке и Душанбе в интересах окончательного урегулирования пограничных вопросов.

Нет сомнений, что реализация договора будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии, а отношения между союзниками и стратегическими партнерами России — Киргизией и Таджикистаном — выйдут на новый качественный уровень», — говорится в тексте.