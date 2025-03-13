ШОС оценила договор между КР и РТ по границам как ценный вклад в дело мира

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) прокомментировала подписание между Кыргызстаном и Таджикистаном договора о государственной границе.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что этот договор «стал воплощением доброй воли сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения».

«Государства — члены ШОС отмечают особую значимость подписанного договора и рассматривают его как ценный вклад в дело мира, обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества», — написано в заявлении.

13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Кроме этого, состоялась церемония возобновления функционирования отдельных пунктов пропусков на кыргызско-таджикской государственной границе, а также было объявлено о возобновлении авиаперевозок между двумя странами.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 1 тысячу 6,84 километра, из которых 519,9 километра были уточнены до 2011-го, а 486,94 километра — за последние три года. Спорные участки границы оставались все это время самой болевой точкой в отношениях между государствами, периодически в приграничных районах вспыхивали конфликты.

После долгих переговоров в конце февраля стало известно, о чем именно двум странам удалось договориться.