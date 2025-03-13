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Власть

Договор о государственной границе Кыргызстана и Таджикистана: заявление ОДКБ

Секретариат ОДКБ выступил с заявлением в связи с урегулированием приграничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщили в организации.

«Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности приветствует подписание договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

Благодаря последовательным усилиям и политической воле лидеров двух стран была согласована линия прохождения государственной границы на всем ее почти тысячекилометровом протяжении.

Решение пограничных вопросов, несомненно, будет способствовать поступательному развитию регионального сотрудничества в различных сферах, содействовать повышению безопасности в зоне ответственности ОДКБ, выполнению стоящих перед организацией задач.

Желаем двум братским народам дальнейших успехов в построении экономически развитых и гармоничных обществ в Кыргызстане и Таджикистане», — говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня, 13 марта, после подписания двусторонних документов между Кыргызстаном и Таджикистаном состоялась церемония возобновления функционирования отдельных пунктов пропусков на кыргызско-таджикской государственной границе.

Президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, находившиеся в это время в Бишкеке в «Ынтымак Ордо», приняли участие в церемонии в онлайн-режиме.

Между странами снова функционируют пункты пропуска «Кызыл-Бел» и «Кайрагач».

Граница Кыргызстана и Таджикистана была закрыта с весны 2021 года после вооруженного конфликта.

13 марта Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322680/
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