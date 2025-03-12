Кредит и грант от АБР на реконструкцию дороги одобрены ЖК в третьем чтении

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил получение $109,5 миллиона от Азиатского банка развития на реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой дороги от Барскоона до Каракола.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что $87 миллионов АБР предоставит в кредит на 32 года с 8-летней отсрочкой по выплатам. Ставка по кредиту в течение льготного периода составит 1 процент, далее — 1,5 процента годовых. Остальная сумма — это грант.

Общее финансирование проекта, по данным кабмина, составляет $137,04 миллиона, из которых $27,54 миллиона — софинансирование кабмина, а точнее освобождение от налогов и сборов.

В документе говорится, что будет построена четырехполосная дорога шириной 3,5 метра каждая. Также проектом предусмотрены тротуары, автобусные остановки, уличное освещение, арычные лотки, реконструкция мостов.

«Проектом предусмотрено также устройство зон отдыха, включая станции зарядки электрических транспортных средств, предоставление программы бизнес-акселератора для женщин, укрепление институционального потенциала в области управления дорожными активами, безопасности дорожного движения и декарбонизации», — говорится в справке-обосновании.