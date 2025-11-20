12:38
Экономика

Жэн Ву о кредитах АБР, и почему Кыргызстан может стать энергетическим хабом

Фото АБР. Директор Азиатского банка развития по Кыргызской Республике

Какие условия финансирования ждут Кыргызстан после реформ Азиатского банка развития, прекратит ли он выдачу грантов, на что реально может рассчитывать Бишкек и почему именно сейчас у республики есть шанс стать центром энергетики всей Центральной Азии? На эти вопросы ответил в интервью 24.kg директор АБР по КР Жэн Ву.

Объемы и условия финансирования

— Сколько лет АБР работает с Кыргызстаном и каков общий объем поддержки?

— Банк является одним из ключевых партнеров Кыргызстана с 1994 года. На 31 декабря 2024 года АБР зарегистрировал для республики около $2,9 миллиарда в виде кредитов, грантов и технической помощи.

— Расскажите о структуре кредитов и на каких условиях они предоставляются?

— АБР предоставляет различные виды финансирования, включая концессионные (льготные) кредиты из Азиатского фонда развития (основной источник именно льготного финансирования для беднейших стран-членов. — Прим. 24.kg). Типичные условия такие:

  • срок — до 32 лет;
  • льготный период — 8 лет;
  • ставка — 1 процент в льготный период и 1,5 процента после.

Это одни из самых низких ставок, которые страны могут получить у международных институтов. Конкретные условия зависят от источника финансирования.

Какие приоритеты АБР в стране

— Какие направления вы считаете ключевыми для Кыргызстана?

Читайте по теме
Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины

— Мы давно работаем с местными сообществами и обеспечиваем доступ населения к воде и санитарии. Недавно посетили очистные сооружения в Балыкчи (Иссык-Кульская область) — один из крупных наших проектов.

Мы также активны в секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования.

24.kg
Фото 24.kg. АБР финансирует проект по поливной воде в Чуйской области

Мы продолжим тесно работать с правительством КР и сообществами в секторе адаптации к изменению климата, включая региональное сотрудничество.

Демография. Креатив. Ворота

— Что вы могли бы отметить в сотрудничестве с Кыргызстаном?

— Ваша страна уникальна тем, что есть:

  • во-первых, богатые природные ресурсы и большой потенциал для туризма;

  • во-вторых, сильная демографическая динамика — молодые люди креативны и открыты к новым знаниям;

  • в-третьих, выгодное географическое положение: Кыргызстан — своего рода ворота из Китая в Европу, что открывает возможности как для транзита, так и для инвестиций.

Живу в Бишкеке уже два года — люди здесь очень гостеприимные, мне нравится общаться с местным населением.

Почему потенциал есть, а роста нет? Диагноз от АБР

— Как, по вашему мнению, Кыргызстан может перейти из категории стран с низким уровнем дохода в категорию со средним?

— Мы, как партнеры, пришли помочь стране в развитии. Оно зависит от трех ключевых факторов:

  • инфраструктуры,
  • институтов,
  • людей.
Читайте по теме
Долг за асфальт: как кредит «купил» Кыргызстану новый закон о безопасности

Перед запуском любого проекта мы смотрим, как его реализация может укрепить государственные институты и как повлияет на людей и сообщества.

За последние годы экономика Кыргызстана показала заметный рост, особенно в 2022–2024 годах.

Мы продолжаем мобилизовывать ресурсы на льготные кредиты и гранты, особенно в сельской местности, для улучшения жизни населения.

ГЭС «Камбар-Ата-1» и региональная энергетика

24.kg
Фото 24.kg. АБР профинансировал модернизацию Токтогульской ГЭС

— АБР полностью поддерживает строительство Камбаратинской ГЭС-1. Это стратегический проект, который укрепит энергетическую безопасность всей Центральной Азии. Помимо этого, он поможет обеспечить водную устойчивость Узбекистана и Казахстана.

Справка 24.kg

По предварительному проект мощность Камбаратинской ГЭС-1 может составить 1 тысячу 900 мегаватт. Для сравнения: мощность Токтогульской ГЭС после модернизации — 1 тысяча 440 мегаватт.

Читайте по теме
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт

С 2023 года объем проектов АБР в Кыргызстане значительно вырос. Мы ожидаем, что их совокупное финансирование к концу 2025-го превысит $1 миллиард. У Кыргызстана есть большой потенциал для развития как регионального энергетического и транспортного узла. То же относится и к сфере туризма, в которую мы также планируем инвестировать.

Я уверен, что уровень доходов населения будет постепенно расти. В Кыргызстане молодое поколение с хорошими компетенциями и волей к изменениям. Стране важно эффективно использовать свои ресурсы и выгодное географическое расположение.

Кому больше денег: распределение портфелей АБР в Центральной Азии

— Что определяет меньший проектный портфель Кыргызстана по сравнению с другими странами Центральной Азии?

— Наименьший объем проектов среди стран Центральной Азии у Таджикистана. Самые крупные по финансированию программы мы реализуем в Казахстане и Узбекистане. Здесь в первую очередь играет роль масштаб экономический.

Кыргызстан завтра: как видит АБР будущее страны

— Какие рекомендации и пожелания вы бы адресовали Кыргызстану?

— Прежде всего, республике важно расширять участие частного сектора. Именно он является ключевым источником качественных рабочих мест. Я не говорю о каком-то резком или чрезмерном росте — достаточно постепенного увеличения его доли, чтобы он стал своего рода «движком» экономического развития. Хочется, чтобы правительство активнее сотрудничало с бизнесом и создавало условия для его устойчивого развития.

Читайте по теме
Репортаж из Аюу-Сая: жизнь на краю обрыва

Второй момент — отношение к экологии и климату. У Кыргызстана огромный природный потенциал, но важно изменить отношение к ресурсам и адаптации к изменению климата. Каждый проект АБР проходит оценку с точки зрения климатической устойчивости: мы смотрим, чтобы инфраструктура, которая строится сегодня, выдерживала климатические риски в будущем. Это касается и воды, и энергетики, и городского развития.

Мы также продолжаем мобилизовывать ресурсы Глобального климатического фонда, чтобы поддержать страну в переходе к более экологически устойчивой модели развития.

Как я отмечал ранее, географическое положение Кыргызстана делает его потенциальным региональным хабом, что усиливает роль страны в региональном сотрудничестве. При правильном подходе — с упором на частный сектор и устойчивость к климату — Кыргызстан сможет значительно ускорить свое развитие.

Новые проекты АБР: чего ждать Кыргызстану

— Какие новые проекты и инициативы АБР планирует реализовать в стране?

Читайте по теме
Государственная ипотека. Кто и как ее может получить

— В 2025 году утвержден проект «Зеленая трансформация общественных зданий» (Green Transformation in Public Buildings) для повышения их энергоэффективности. Мы хотим поддержать кыргызское правительство в этом плане, или, как еще говорят, в зеленой экономике.

Также мы одобрили программу по доступному жилью, связанную со строительством жилья Государственной ипотечной компанией. Реализация начнется в конце года. На это выделили $65 миллионов. Программа ориентирована на семьи, чьи доходы выше уровня бедности, но не достигших среднего уровня.

От Шанхая до Вашингтона: кто управляет проектами АБР в Кыргызстане

— Когда вы вступили в должность директора АБР в Кыргызстане? Расскажите о профессиональном опыте и образовании?

— Я работаю с 28 июля 2023 года. В сфере планирования, развития и финансирования инфраструктуры тружусь более 20 лет, из них около 14 — в Азиатском банке развития.

До назначения в Кыргызстан исполнял обязанности руководителя отдела транспорта и коммуникаций в Департаменте Центральной и Западной Азии АБР, возглавлял отдел администрирования проектов постоянного представительства банка в Пакистане.

Образование получил в нескольких странах:

  • Доктор философии (PhD) в области транспортной инфраструктуры и системной инженерии, Технологический институт Вирджинии (США).

  • Магистр и бакалавр (MSc и BSc) по гражданскому и дорожному строительству, Университет Тунцзи (Шанхай, Китай).

  • Диплом в сфере международных строительных контрактах, Университет Пантеон-Ассас Париж II (Франция).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351596/
просмотров: 337
