Жэн Ву о кредитах АБР, и почему Кыргызстан может стать энергетическим хабом

Какие условия финансирования ждут Кыргызстан после реформ Азиатского банка развития, прекратит ли он выдачу грантов, на что реально может рассчитывать Бишкек и почему именно сейчас у республики есть шанс стать центром энергетики всей Центральной Азии? На эти вопросы ответил в интервью 24.kg директор АБР по КР Жэн Ву.

Объемы и условия финансирования

— Сколько лет АБР работает с Кыргызстаном и каков общий объем поддержки?

— Банк является одним из ключевых партнеров Кыргызстана с 1994 года. На 31 декабря 2024 года АБР зарегистрировал для республики около $2,9 миллиарда в виде кредитов, грантов и технической помощи.

— Расскажите о структуре кредитов и на каких условиях они предоставляются?

— АБР предоставляет различные виды финансирования, включая концессионные (льготные) кредиты из Азиатского фонда развития (основной источник именно льготного финансирования для беднейших стран-членов. — Прим. 24.kg). Типичные условия такие:

срок — до 32 лет;

льготный период — 8 лет;

ставка — 1 процент в льготный период и 1,5 процента после.

Это одни из самых низких ставок, которые страны могут получить у международных институтов. Конкретные условия зависят от источника финансирования.

Какие приоритеты АБР в стране

— Какие направления вы считаете ключевыми для Кыргызстана?

— Мы давно работаем с местными сообществами и обеспечиваем доступ населения к воде и санитарии. Недавно посетили очистные сооружения в Балыкчи (Иссык-Кульская область) — один из крупных наших проектов.

Мы также активны в секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования.

Фото 24.kg. АБР финансирует проект по поливной воде в Чуйской области

Мы продолжим тесно работать с правительством КР и сообществами в секторе адаптации к изменению климата, включая региональное сотрудничество.

Демография. Креатив. Ворота

— Что вы могли бы отметить в сотрудничестве с Кыргызстаном?

— Ваша страна уникальна тем, что есть:

во-первых, богатые природные ресурсы и большой потенциал для туризма;

во-вторых, сильная демографическая динамика — молодые люди креативны и открыты к новым знаниям;

в-третьих, выгодное географическое положение: Кыргызстан — своего рода ворота из Китая в Европу, что открывает возможности как для транзита, так и для инвестиций.

Живу в Бишкеке уже два года — люди здесь очень гостеприимные, мне нравится общаться с местным населением.

— Как, по вашему мнению, Кыргызстан может перейти из категории стран с низким уровнем дохода в категорию со средним?

— Мы, как партнеры, пришли помочь стране в развитии. Оно зависит от трех ключевых факторов:

инфраструктуры,

институтов,

людей.

Перед запуском любого проекта мы смотрим, как его реализация может укрепить государственные институты и как повлияет на людей и сообщества.

За последние годы экономика Кыргызстана показала заметный рост, особенно в 2022–2024 годах.

Мы продолжаем мобилизовывать ресурсы на льготные кредиты и гранты, особенно в сельской местности, для улучшения жизни населения.

ГЭС «Камбар-Ата-1» и региональная энергетика

Фото 24.kg. АБР профинансировал модернизацию Токтогульской ГЭС

— АБР полностью поддерживает строительство Камбаратинской ГЭС-1. Это стратегический проект, который укрепит энергетическую безопасность всей Центральной Азии. Помимо этого, он поможет обеспечить водную устойчивость Узбекистана и Казахстана.

Справка 24.kg По предварительному проект мощность Камбаратинской ГЭС-1 может составить 1 тысячу 900 мегаватт. Для сравнения: мощность Токтогульской ГЭС после модернизации — 1 тысяча 440 мегаватт.

С 2023 года объем проектов АБР в Кыргызстане значительно вырос. Мы ожидаем, что их совокупное финансирование к концу 2025-го превысит $1 миллиард. У Кыргызстана есть большой потенциал для развития как регионального энергетического и транспортного узла. То же относится и к сфере туризма, в которую мы также планируем инвестировать.

Я уверен, что уровень доходов населения будет постепенно расти. В Кыргызстане молодое поколение с хорошими компетенциями и волей к изменениям. Стране важно эффективно использовать свои ресурсы и выгодное географическое расположение.

Кому больше денег: распределение портфелей АБР в Центральной Азии

— Что определяет меньший проектный портфель Кыргызстана по сравнению с другими странами Центральной Азии?

— Наименьший объем проектов среди стран Центральной Азии у Таджикистана. Самые крупные по финансированию программы мы реализуем в Казахстане и Узбекистане. Здесь в первую очередь играет роль масштаб экономический.

Кыргызстан завтра: как видит АБР будущее страны

— Какие рекомендации и пожелания вы бы адресовали Кыргызстану?

— Прежде всего, республике важно расширять участие частного сектора. Именно он является ключевым источником качественных рабочих мест. Я не говорю о каком-то резком или чрезмерном росте — достаточно постепенного увеличения его доли, чтобы он стал своего рода «движком» экономического развития. Хочется, чтобы правительство активнее сотрудничало с бизнесом и создавало условия для его устойчивого развития.

Второй момент — отношение к экологии и климату. У Кыргызстана огромный природный потенциал, но важно изменить отношение к ресурсам и адаптации к изменению климата. Каждый проект АБР проходит оценку с точки зрения климатической устойчивости: мы смотрим, чтобы инфраструктура, которая строится сегодня, выдерживала климатические риски в будущем. Это касается и воды, и энергетики, и городского развития.

Мы также продолжаем мобилизовывать ресурсы Глобального климатического фонда, чтобы поддержать страну в переходе к более экологически устойчивой модели развития.

Как я отмечал ранее, географическое положение Кыргызстана делает его потенциальным региональным хабом, что усиливает роль страны в региональном сотрудничестве. При правильном подходе — с упором на частный сектор и устойчивость к климату — Кыргызстан сможет значительно ускорить свое развитие.

Новые проекты АБР: чего ждать Кыргызстану

— Какие новые проекты и инициативы АБР планирует реализовать в стране?

— В 2025 году утвержден проект «Зеленая трансформация общественных зданий» (Green Transformation in Public Buildings) для повышения их энергоэффективности. Мы хотим поддержать кыргызское правительство в этом плане, или, как еще говорят, в зеленой экономике.

Также мы одобрили программу по доступному жилью, связанную со строительством жилья Государственной ипотечной компанией. Реализация начнется в конце года. На это выделили $65 миллионов. Программа ориентирована на семьи, чьи доходы выше уровня бедности, но не достигших среднего уровня.

От Шанхая до Вашингтона: кто управляет проектами АБР в Кыргызстане

— Когда вы вступили в должность директора АБР в Кыргызстане? Расскажите о профессиональном опыте и образовании?

— Я работаю с 28 июля 2023 года. В сфере планирования, развития и финансирования инфраструктуры тружусь более 20 лет, из них около 14 — в Азиатском банке развития.

До назначения в Кыргызстан исполнял обязанности руководителя отдела транспорта и коммуникаций в Департаменте Центральной и Западной Азии АБР, возглавлял отдел администрирования проектов постоянного представительства банка в Пакистане.

Образование получил в нескольких странах: