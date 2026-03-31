11:06
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Экономика

Кыргызстан получит $959 миллионов от ЕБРР и АБР до 2030 года

Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил проекты рамочного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития и между КР и Азиатским банком развития. В рамках данных договоренностей ожидается поступление финансовых средств в размере $959 миллионов до 2030-го.

От ЕБРР планируется получение кредита в $400 миллионов. Часть суммы могут предоставить на грантовой основе. Эти средства направят на реализацию проектов в секторах муниципальной инфраструктуры, ирригации, транспорта и дорожной инфраструктуры с 2026 по 2029 год.

В 2026-2027 годах от АБР ожидается поступление $500 миллионов. Из этой суммы $50 миллионов выделят в виде гранта. Деньги пойдут на развитие малого и среднего бизнеса, энергетику, транспорт, управление отходами и санитарию, социальную сферу, вопросы климата и сельское хозяйство.

Процентная ставка по кредитам из обоих источников составит от 1 до 1,5 процента. Условия финансирования предполагают долгосрочный период возврата и наличие льготных периодов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/368172/
просмотров: 288
Версия для печати
31 марта, вторник
11:05
В 2026 году на перевале Тоо-Ашуу отремонтируют 10 километров дороги В 2026 году на перевале Тоо-Ашуу отремонтируют 10 килом...
11:04
В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками
11:02
Депутат предлагает поднять выплату «балага суйунчу» до 10 тысяч сомов
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 марта
10:57
Предельный тариф на закупку электроэнергии из ВИЭ составляет 4 сома 42 тыйына