Кыргызстан получит $959 миллионов от ЕБРР и АБР до 2030 года

Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша одобрил проекты рамочного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития и между КР и Азиатским банком развития. В рамках данных договоренностей ожидается поступление финансовых средств в размере $959 миллионов до 2030-го.

От ЕБРР планируется получение кредита в $400 миллионов. Часть суммы могут предоставить на грантовой основе. Эти средства направят на реализацию проектов в секторах муниципальной инфраструктуры, ирригации, транспорта и дорожной инфраструктуры с 2026 по 2029 год.

В 2026-2027 годах от АБР ожидается поступление $500 миллионов. Из этой суммы $50 миллионов выделят в виде гранта. Деньги пойдут на развитие малого и среднего бизнеса, энергетику, транспорт, управление отходами и санитарию, социальную сферу, вопросы климата и сельское хозяйство.

Процентная ставка по кредитам из обоих источников составит от 1 до 1,5 процента. Условия финансирования предполагают долгосрочный период возврата и наличие льготных периодов.