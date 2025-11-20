13:38
Власть

Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» энергетике и транспорте

Фото администрации президента КР. Масато Канда и Садыр Жапаров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с главой Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда. Стороны обсудили многолетнее сотрудничество и реализацию значимых проектов в ключевых секторах экономики, сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил положительную динамику социально-экономического развития Кыргызстана и формирование благоприятных условий для крупных инфраструктурных проектов.

Он акцентировал внимание на ряде приоритетных направлений для сотрудничества с АБР: транспортный сектор — проекты, которые позволят Кыргызстану обрести статус «регионального хаба», энергетика и сельское хозяйство.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Президент АБР Масато Канда
Масато Канда подтвердил готовность Азиатского банка развития оказывать поддержку проектам в «зеленой» энергетике, сельском хозяйстве, туризме и транспортной инфраструктуре.

Масато Канда выразил уверенность, что успешная реализация этих проектов и плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном повысят уровень жизни граждан страны.
