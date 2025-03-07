14:00
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Власть

Минэкономики предлагает обязать НКО предоставлять отчеты о доходах и расходах

Министерство экономики и коммерции предлагает обязать НКО предоставлять отчеты о доходах и расходах. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается прописать в действующем законодательстве, что размер и структура доходов, расходов, а также сведения о размере и составе имущества профсоюзов, кооперативов, политических партий и религиозных организаций не могут быть предметом коммерческой тайны.

Организации, осуществляющие свою деятельность за счет денежных и материальных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно до 1 апреля должны разместить на сайте Государственной налоговой службы сводную информацию за предыдущий год об источниках формирования денежных средств, указать, как их расходовали, а также сообщить сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

Форму и порядок размещения информации определит кабинет министров.

Ранее аналогичный законопроект, подготовленный Минюстом, уже рассматривали в Жогорку Кенеше, но депутаты отклонили его.

2 апреля 2024 года президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О некоммерческих организациях». Власти оправдали изменения необходимостью обеспечить открытость работы НКО. В итоге появились запрет на участие некоммерческих организаций в политической деятельности, реестр «иностранных представителей» и уголовное наказание до пяти лет за нарушение закона.

27 августа кабмин подписал дополнение к документу — постановление, которое включает процедуру введения всех некоммерческих организаций в специальный реестр НКО – иностранных представителей (НКО-ИП) и проведение обязательных аудитов и государственных проверок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322048/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Московский суд арестовал имущество Ильи Варламова
Проверки и реестр некоммерческих организаций. Суд отклонил иск «Бир Дуйно»
Надира Нарматова требует от Минюста ускорить ведение реестра НКО
Реестр Минюста «иностранных агентов» пополнился еще двумя организациями
Партии, профсоюзы и кооперативы обяжут отчитываться перед налоговой
Еще один. Администрация президента разработает новый документ о НКО
Никаких преследований и ограничений в деятельности НКО не будет — Эдиль Байсалов
Фонд «Сорос — Кыргызстан» прекращает свою деятельность в стране
RSF: Принятие закона об иноагентах — новый этап растущего авторитаризма
Госдеп США обеспокоен принятием в КР закона об «иностранных представителях»
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
7 марта, пятница
14:00
Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Ч...
13:46
Минудобрения в Кыргызстан поступают из Узбекистана, России и Казахстана
13:46
Мэрия Бишкека провела рейды на Ошском рынке
13:39
Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргызстан
13:15
Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям