Минэкономики предлагает обязать НКО предоставлять отчеты о доходах и расходах

Министерство экономики и коммерции предлагает обязать НКО предоставлять отчеты о доходах и расходах. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается прописать в действующем законодательстве, что размер и структура доходов, расходов, а также сведения о размере и составе имущества профсоюзов, кооперативов, политических партий и религиозных организаций не могут быть предметом коммерческой тайны.

Организации, осуществляющие свою деятельность за счет денежных и материальных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно до 1 апреля должны разместить на сайте Государственной налоговой службы сводную информацию за предыдущий год об источниках формирования денежных средств, указать, как их расходовали, а также сообщить сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе.

Форму и порядок размещения информации определит кабинет министров.

Ранее аналогичный законопроект, подготовленный Минюстом, уже рассматривали в Жогорку Кенеше, но депутаты отклонили его.

2 апреля 2024 года президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О некоммерческих организациях». Власти оправдали изменения необходимостью обеспечить открытость работы НКО. В итоге появились запрет на участие некоммерческих организаций в политической деятельности, реестр «иностранных представителей» и уголовное наказание до пяти лет за нарушение закона.

27 августа кабмин подписал дополнение к документу — постановление, которое включает процедуру введения всех некоммерческих организаций в специальный реестр НКО – иностранных представителей (НКО-ИП) и проведение обязательных аудитов и государственных проверок.