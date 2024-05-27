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Общество

Партии, профсоюзы и кооперативы обяжут отчитываться перед налоговой

Политические партии, профессиональные союзы, религиозные организации и кооперативы обяжут предоставлять отчеты в налоговые органы и обеспечить прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности. Соответствующий законопроект принят парламентским комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике.

После принятия поправок в Закон «О некоммерческих организациях» с требованием к НКО о публикации на сайте Налоговой службы сведений о сводной информации об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе, в Конституционный суд поступило ходатайство от ОО «Правозащитное движение: «Бир Дуйно – Кыргызстан», в котором говорится, что поправки распространяются не на все виды НКО.

«В этой связи Конституционный суд отмечает необходимость приведения указанного обязательства в соответствие с требованиями разумности и принципа равного отношения к субъектам тождественных общественных отношений», — говорится в справке-обосновании к законопроекту. 

Теперь предлагается внести изменения в законы Кыргызской Республики «О политических партиях», «О профессиональных союзах», «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» и «О кооперативах» для закрепления аналогичного порядка представления отчетности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295149/
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