Еще один. Администрация президента разработает новый документ о НКО

Президент продлил сроки написания рабочей группой законопроекта «О НКО» до 1 ноября. Юрист Татту Эргешбаева в комментарии 24.kg рассказала, что будет в документе.

По ее словам, в ноябре 2022 года администрация Садыра Жапарова вынесла на общественное обсуждение проект закона, регулирующего деятельность некоммерческого сектора. Он должен был обнулить закон от 1999 года.

Напомним, в редакции, представленной чиновниками изначально, было закреплено положение о контрольных функциях государства при создании НКО. Надзирать должна Генпрокуратура.

Имелось и свое понятие «иностранная НПО», а также прописан порядок их работы в Кыргызстане.

«Сейчас рабочая группа готовит абсолютно новый концепт. Я пока не могу сказать, что именно в него войдет, какие нормы», — сказала Татту Эргешбаева.

По ее словам, возможно, удастся избежать пункта об иностранных представителях, как в документе Надиры Нарматовой, и формулировок об их политической деятельности. Хотя это маловероятно.