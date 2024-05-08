09:17
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Власть

Еще один. Администрация президента разработает новый документ о НКО

Президент продлил сроки написания рабочей группой законопроекта «О НКО» до 1 ноября. Юрист Татту Эргешбаева в комментарии 24.kg рассказала, что будет в документе.

По ее словам, в ноябре 2022 года администрация Садыра Жапарова вынесла на общественное обсуждение проект закона, регулирующего деятельность некоммерческого сектора. Он должен был обнулить закон от 1999 года.

Напомним, в редакции, представленной чиновниками изначально, было закреплено положение о контрольных функциях государства при создании НКО. Надзирать должна Генпрокуратура.

Имелось и свое понятие «иностранная НПО», а также прописан порядок их работы в Кыргызстане.

«Сейчас рабочая группа готовит абсолютно новый концепт. Я пока не могу сказать, что именно в него войдет, какие нормы», — сказала Татту Эргешбаева.

По ее словам, возможно, удастся избежать пункта об иностранных представителях, как в документе Надиры Нарматовой, и формулировок об их политической деятельности. Хотя это маловероятно.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/293452/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Никаких преследований и ограничений в деятельности НКО не будет — Эдиль Байсалов
Фонд «Сорос — Кыргызстан» прекращает свою деятельность в стране
Закон об иноагентах. Садыр Жапаров вновь прокомментировал документ
Иноагенты. В каких странах есть аналогичные законы и как они работают
RSF: Принятие закона об иноагентах — новый этап растущего авторитаризма
Госдеп США обеспокоен принятием в КР закона об «иностранных представителях»
CPJ призывает отменить подписанный президентом Кыргызстана закон об иноагентах
Представительство ЕС в КР: Принятие закона о НКО является тревожным событием
Подписан закон о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о НКО
Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
Популярные новости
Иссык-кульский пирс в&nbsp;форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Кто станет новым премьер-министром России и&nbsp;почему это важно для Кыргызстана Кто станет новым премьер-министром России и почему это важно для Кыргызстана
Обида и&nbsp;правда от&nbsp;Адахана Мадумарова Обида и правда от Адахана Мадумарова
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
8 мая, среда
09:02
Еще один. Администрация президента разработает новый документ о НКО Еще один. Администрация президента разработает новый до...
08:58
Определился первый финалист Лиги чемпионов. «Боруссия» выбила из турнира ПСЖ
08:46
На ремонт монумента «Дружба народов» в Бишкеке потратят 32 миллиона сомов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 мая, вторник
23:45
Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ЕврАзЭС
23:45
Galaxy S24 Ultra от Samsung стал самым продаваемым смартфоном в начале 2024 года
23:32
В Бишкеке пропала 12-летняя девочка. Ее ищет милиция
23:15
В Бишкеке неизвестные избили и похитили мужчину. Объявлен план «Перехват»
22:00
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах