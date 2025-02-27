Московский суд арестовал имущество Ильи Варламова

Московский суд арестовал имущество и банковские счета популярного трэвел-блогера Ильи Варламова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Блогера обвиняют в нарушении правил деятельности иностранного агента. Сумму ареста в пресс-службе не озвучили.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об аресте денежных средств, находящихся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — передает ТАСС сообщение суда.

Ранее на Илью Варламова возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения предусмотренных законом об иноагентах обязанностей.

Напомним, блогер уехал из России в 2022 году после начала боевых действий в Украине. В марте 2023-го Минюст РФ включил Илью Варламова в реестр иноагентов, утверждая, что он получает финансирование из-за рубежа. В ведомстве заявили, что блогер «распространял фейки о решениях и политике органов власти».

В Кыргызстане закон о НКО принят 14 марта 2024 года. Правозащитники раскритиковали положение Министерства юстиции по исполнению документа, где некоммерческие организации наделялись статусом «иностранных представителей», заявляя, что это противоречит Конституции.