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Власть

Надира Нарматова требует от Минюста ускорить ведение реестра НКО

На заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова потребовала от главы Министерства юстиции Аяза Баетова ускорить ведение реестра некоммерческих организаций.

Она напомнила, что в апреле прошлого года президент подписал Закон «Об иностранных представителях». В мае Министерство юстиции утвердило положение о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, и проведения проверки их деятельности.

«Но несмотря на это, вы запаздываете с ведением реестра некоммерческих организаций. Из-за того, что Минюст не исполняет закон и относится к его реализации равнодушно, НПО, финансируемые из-за рубежа вмешиваются во внутреннюю политику государства и пытаются создать в обществе разные мнения. Вы сами это видите. Со стороны государства не оказывается давление на их работу, и закон, принятый Жогорку Кенешем, не устанавливает запрет на их деятельность. Напротив, мы говорим, работайте открыто, сдавайте отчет и раскрывайте своих инвесторов», — сказала Надира Нарматова.

Сейчас даже если их никто не трогает, говорят, что выехали за границу и еще что-то. Они создают в обществе различные мнения и пытаются устроить в стране скандал. Поэтому поскорее заполните реестр, мы должны узнать, кто есть кто.

Надира Нарматова

«Должны узнать, кто на самом деле привлекает инвесторов в страну и развивает социально-экономическую сферу, защищает права человека, а кто своими корыстными целями вмешивается во внутреннюю политику государства», — сказала парламентарий.

Напомним, в сентябре в Минюсте проинформировали, что прием заявлений от НКО и НПО о включении в реестр ведомства только начался — постановление кабмина «О мерах по реализации Закона «О некоммерческих организациях» вступило в силу 9 сентября.

Министерство должно принять заявления в течение двух месяцев. Эти сроки прошли. За этот период представители гражданского сектора, получающие финансирование извне и занимающиеся «политической деятельностью», должны были подать заявление на включение в реестр. В случае нарушения закона в отношении таких НКО может быть применена процедура ликвидации.

На сегодня в реестр НКО включены пять организаций в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316948/
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