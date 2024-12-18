Реестр Минюста «иностранных агентов» пополнился еще двумя организациями. Общественный фонд «ЮНИСОН» и филиал общественной организации «Союз охраны природы Германии (НАБУ)» зарегистрировались согласно процедурам ведомства.

Ранее три НКО также оформили свой статус и размещены в реестре как функционирующие в Кыргызстане «иностранные представители» — две ассоциации предпринимателей «Евразийский бизнес-клуб» и JIA, а также филиал компании Fauna & Flora. Последняя ведет свою деятельность в области охраны окружающей среды.

В сентябре в Минюсте проинформировали, что прием заявлений от НКО и НПО о включении в реестр ведомства только начался — постановление кабмина «О мерах по реализации Закона «О некоммерческих организациях» вступило в силу 9 сентября.

Министерство должно принять заявления в течение двух месяцев. Эти сроки прошли. За этот период представители гражданского сектора, получающие финансирование извне и занимающиеся «политической деятельностью», должны были подать заявление на включение в реестр. В случае нарушения закона в отношении таких НКО может быть применена процедура ликвидации.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля. В своем заявлении, опубликованном в Facebook 2 апреля, он пообещал, что никакого преследования НКО и их представителей после подписания документа не будет.