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Власть

К банкам, отказывающимся принимать доллары старого образца, примут меры

На заседании Жогорку Кенеша депутат Ырысбек Атажанов спросил заместителя председателя Национального банка Мэлса Аттокурова, почему в некоторых коммерческих банках не принимают «белые» доллары старого выпуска.

Мэлс Аттокуров ответил, что доллары на рынке делятся на «белые» и «зеленые». В Нацбанк уже поступали жалобы на то, что «белые» доллары финансовые учреждения не принимают. По этим жалобам он принимал меры.

Он сообщил, что коммерческие банки и другие финансовые организации не могут не принимать «белые» доллары. Если будут жалобы, регулятор будет разбираться и принимать меры.

Ранее в НБ КР опровергали информацию о выводе из оборота так называемых «белых» долларов, в связи с чем данные купюры коммерческие банки и обменные бюро якобы не принимают.

  • «Белыми» в просторечии называют доллары США, выпущенные с 1996 по 2006 год, так как они отличаются более светлым оттенком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321912/
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