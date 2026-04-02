Экономика

Почему доллар выполняет функцию второй валюты в Кыргызстане, объяснил специалист

Доллар в Кыргызстане фактически выполняет функцию второй валюты. Это происходит из-за структуры осуществления внешней торговли и потребительской практики, сообщил в эфире «Биринчи радио» доктор экономических наук Гурас Жапаров.

Он отметил, что при увеличении экспорта национальная валюта укрепляется, а при увеличении роста импорта над ростом экспорта усиливается роль американской валюты при внутреннем обороте.

По его словам, если экспорт растет, национальная валюта укрепляется, если импорт превышает экспорт, то внутри страны влияние доллара более заметно.

Популярность «американца» наблюдается в повседневных сделках, включая операции с недвижимостью и авто, когда кыргызстанцы чаще всего указывают цены в долларах.

Эксперт полагает, что развитие экономики страны и увеличение экспортного потенциала способствуют укреплению сома.

Общий объем экономики КР составляет около $24 миллиардов, добавил он. При увеличении показателя до $80 миллиардов повысится уровень жизни населения и существенно укрепятся позиции сома.
