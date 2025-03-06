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Власть

Чиновников Узбекистана обязали пересесть со служебных иномарок на отечественные

Чиновников Узбекистана обязали пересесть со служебных иномарок на отечественные. Президент страны поручил сократить использование служебного транспорта и перейти на отечественные автомобили и мебель.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Чиновников Узбекистана обязали пересесть со служебных иномарок на отечественные

Согласно указанию Шавката Мирзиеева, стоимость товаров и услуг, закупаемых за счет бюджета, не должна превышать средние рыночные цены более чем на 20 процентов. За завышение стоимости вводятся штрафы и персональная ответственность.

Глава республики отметил, что конфликт интересов и приобретение товаров и услуг по завышенным ценам в основном наблюдаются в сфере государственных закупок.

В Узбекистане насчитали более 50 видов товаров и услуг, которые можно закупать напрямую. Однако ни один чиновник не предложил исключить их из списка прямых закупок и перевести на конкурсную основу для снижения стоимости, сказал Шавкат Мирзиеев.

Министерству экономики и финансов и Счетной палате совместно с комитетами парламента, ответственными за бюджет, поручено сократить прямые закупки в два раза. До конца года поручено запустить электронную систему на базе искусственного интеллекта для выявления и предотвращения нарушений в сфере госзакупок.

Также будет создана экспертная комиссия, которая разработает электронную платформу, где будут отображаться средние рыночные цены на товары для госзакупок, а данные будут регулярно обновляться.

Напомним, 13 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о государственном бюджете на 2025-й. Оно предписывает министерствам, ведомствам и хокимиятам проводить год в режиме строгой экономии.

Согласно документу, госорганам запрещено вносить предложения по повышению зарплаты управленческому персоналу, покупке служебных машин (за исключением специальных транспортных средств), приобретать дорогие мягкую мебель и офисные принадлежности за счет дополнительных источников местных бюджетов. Приобретение служебных авто, дорогостоящих мебели и офисных принадлежностей из внебюджетных средств министерств и ведомств возможно только с согласия кабинета министров.

При составлении сметы расходов бюджетных организаций на текущий год расходы на мебель и офисные принадлежности должны быть сокращены на 10 процентов по сравнению с 2024-м.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321891/
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