18:54
USD 87.45
EUR 90.96
RUB 1.00
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Скандал в Белом доме: политики Европы охарактеризовали встречу как катастрофу

Публичная ссора президентов Украины и США Владимира Зеленского с Дональдом Трампом ставит союзников перед лицом катастрофы. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что европейские чиновники охарактеризовали встречу в Белом доме именно как катастрофу.

«Из-за этой ссоры Украина может столкнуться с открытым разрывом со страной, которая была ее самым важным союзником и поставщиком оружия... Европейские союзники Киева, которые потратили недели, пытаясь отговорить Трампа от спешки с заключением быстрой сделки о прекращении войны на условиях президента России Владимира Путина, были в ужасе», — говорится в статье.

Читайте по теме
Скандал в Белом доме: Зеленский покинул переговоры с Трампом и отменил брифинг

Теперь Европа встала перед жестким выбором: попытаться поддержать военные действия Киева самостоятельно или заключить сделку с Дональдом Трампом, возможно, в ущерб политическому будущему Владимира Зеленского.

Один из собеседников агентства заявил, что теперь «Европа коллективно попытается собрать осколки, но, похоже, Трамп решил продать Украину».

Несколько других источников назвали провал переговоров в Овальном кабинете «засадой».

Публично лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского. Но теперь, готовясь к саммиту в Лондоне, европейские чиновники задаются вопросом, как реагировать, если Дональд Трамп попытается заставить Украину заключить мирное соглашение, выгодное России.

В Лондоне 2 марта должен пройти саммит по безопасности, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На нем будут обсуждаться гарантии, которые Европа может предложить Киеву в случае прекращения боевых действий.

Скандал в Овальном зале Белого дома подтвердил давние опасения некоторых сторонников лидера США, которые считают, что президентство Джо Байдена избаловало Владимира Зеленского и он ожидал, что американский народ продолжит финансировать боевые действия. С Зеленским покончено, сказал Bloomberg один из сторонников такой точки зрения.

Другой собеседник из числа советников Дональда Трампа полагает, что в попытку достичь урегулирования конфликта вложено слишком много сил, чтобы сейчас отказаться. Вместо этого Соединенные Штаты, скорее всего, резко усилят давление на Киев и будут избегать прямых контактов с Владимиром Зеленским, предположил он.

Вице-президент консервативного Heritage Foundation Виктория Коутс выразила мнение, что у перепалки в Овальном кабинете «могут быть последствия», например, аудит американской помощи Украине или другие подобные действия, но «ни одно из них не обязательно исключает какие-либо будущие переговоры».
Ссылка: https://24.kg/vlast/321488/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Белом доме: Зеленский покинул переговоры с Трампом и отменил брифинг
Страны Центральной Азии воздержались при голосовании за резолюции по Украине
Президенты США и Франции провели встречу. Главные заявления Трампа и Макрона
Три года войне в Украине: 55 процентов россиян поддерживают прекращение огня
Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и России по украинскому конфликту
Скандал с брендом YAKA: как отреагировало Министерство культуры Кыргызстана
Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Переговоры России и США в Эр-Рияде: Госдеп озвучил свою версию итогов встречи
В Эр-Рияде начались переговоры РФ и США: какие заявления прозвучали до начала
Экстренный саммит в Париже: о чем говорили накануне переговоров России и США
Популярные новости
Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану
Кыргызско-таджикская граница. Как решился вопрос с&nbsp;таджикским анклавом Ворух Кыргызско-таджикская граница. Как решился вопрос с таджикским анклавом Ворух
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан обменялись селами и&nbsp;участками вдоль госграницы Кыргызстан и Таджикистан обменялись селами и участками вдоль госграницы
Местности Торт-Кочо на&nbsp;кыргызско-таджикской границе присвоен нейтральный статус Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе присвоен нейтральный статус
Бизнес
Mislamic поздравляет с&nbsp;началом Рамадана: фитр-садака доступен в&nbsp;приложении Mislamic поздравляет с началом Рамадана: фитр-садака доступен в приложении
Doscredobank: SWIFT-переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: SWIFT-переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
Проект &laquo;Светлое будущее&raquo;&nbsp;&mdash; новая возможность для молодежи Узбекистана Проект «Светлое будущее» — новая возможность для молодежи Узбекистана
Оборот &laquo;Ozon Кыргызстан&raquo; вырос более чем в&nbsp;10,5 раза в&nbsp;2024 году Оборот «Ozon Кыргызстан» вырос более чем в 10,5 раза в 2024 году
1 марта, суббота
18:36
Скандал в Белом доме: политики Европы охарактеризовали встречу как катастрофу Скандал в Белом доме: политики Европы охарактеризовали...
18:02
Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний
17:36
Мультимедийный проект с рассекреченными документами запускает Минобороны РФ
17:01
В Баткене для укрепления берегов селевого русла засеяли саксаул
16:34
Депутатам ЖК показали работу Госцентра подготовки спасателей при МЧС