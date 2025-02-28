Госцирк вывели из ведения Минкультуры и передали ГАУГИ

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева вывели из ведения Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Постановление, подписанное главой кабмина Адылбеком Касымалиевым, опубликовано в газете «Эркин-Тоо».

Цирк передан на баланс Государственного агентства по управлению госимуществом в целях развития циркового искусства. Учреждение должно быть преобразовано в государственное предприятие «Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева» и пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Единственный цирк в Кыргызстане построен в 1976 году. В 2015-м постановлением правительства ему присвоено имя Абубакира Изибаева. С момента появления цирка впервые капитальный ремонт здания проведен в прошлом году.